FinCEN busca excluir del sistema financiero a estos 10 casinos en México ligados al Cártel de Sinaloa

Internacional
/ 13 noviembre 2025
    FinCEN busca excluir del sistema financiero a estos 10 casinos en México ligados al Cártel de Sinaloa
    El Departamento del Tesoro de Estados Unidos propuso excluir del sistema financiero a diez casinos en México vinculados al Cártel de Sinaloa, al considerarlos una fuente de preocupación por lavado de dinero. FOTO: ESPECIAL

FinCEN propone bloquear a 10 casinos en México del sistema financiero de Estados Unidos por presunto lavado de dinero vinculado al Cártel de Sinaloa

La Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (FinCEN, por sus siglas en inglés) propuso una medida especial para excluir del sistema financiero estadounidense a diez establecimientos de juego con sede en México, al considerarlos una fuente de “principal preocupación” en materia de lavado de dinero.

La propuesta, presentada a través de un Aviso de Propuesta de Reglamentación (NPRM) en coordinación con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y el Gobierno de México, fue emitida en cumplimiento de la Sección 311 de la Ley Patriota de Estados Unidos, que faculta al Tesoro estadounidense a aplicar medidas preventivas contra instituciones o actividades que representen un riesgo para la integridad del sistema financiero.

De acuerdo con FinCEN, las investigaciones señalan que los diez establecimientos operan bajo el control de El Grupo de Delincuencia Organizada Hysa (GDOH), vinculado a la familia Hysa, recientemente sancionada por las autoridades estadounidenses y mexicanas por presuntamente utilizar sus casinos y restaurantes como fachada para operaciones de lavado de dinero al servicio del Cártel de Sinaloa.

TE PUEDE INTERESAR: Sanciona EU a familia Hysa por usar casinos para lavar dinero a cártel

$!La medida anunciada por la FinCEN pretende cerrar el acceso al sistema financiero estadounidense a una red de casinos mexicanos investigados por presuntas operaciones ilícitas relacionadas con el Cártel de Sinaloa y la familia Hysa.
La medida anunciada por la FinCEN pretende cerrar el acceso al sistema financiero estadounidense a una red de casinos mexicanos investigados por presuntas operaciones ilícitas relacionadas con el Cártel de Sinaloa y la familia Hysa. FOTO: UNSPLASH

CASINOS EN MÉXICO SEÑALADOS POR ESTADOS UNIDOS DE LAVAR DINERO PARA EL CÁRTEL DE SINALOA

Los casinos que FinCEN propone excluir del sistema financiero estadounidense son:

- Emine Casino, ubicado en San Luis Río Colorado, Sonora.

- Casino Mirage, en Culiacán, Sinaloa.

- Midas Casino, en Agua Prieta, Sonora.

- Casino Midas, en Los Mochis, Sinaloa.

- Casino Midas, en Guamúchil, Sinaloa.

- Casino Midas, en Mazatlán, Sinaloa.

- Midas Casino, en Rosarito, Baja California.

- Casino Palermo, en Nogales, Sonora.

- Casino Skampa, en Ensenada, Baja California.

- Casino Skampa, en Villahermosa, Tabasco.

De acuerdo con el documento oficial, estos establecimientos han sido utilizados durante años para facilitar el lavado de dinero y otras operaciones financieras ilícitas que benefician directamente a la estructura del Cártel de Sinaloa.

FINCEN CONTEMPLA DOS CASTIGOS CONTRA CASINOS EN MÉXICO QUE LAVAN DINERO PARA EL CRIMEN ORGANIZADO

La propuesta de FinCEN contempla dos acciones principales:

Prohibir a las instituciones financieras estadounidenses abrir o mantener cuentas corresponsales que puedan ser utilizadas por bancos extranjeros para procesar transacciones relacionadas con cualquiera de los diez establecimientos de juego.

Exigir a las instituciones financieras aplicar medidas reforzadas de debida diligencia en sus operaciones internacionales, a fin de impedir que sus cuentas sean empleadas para canalizar recursos vinculados a los casinos mencionados.

La medida busca evitar que los fondos generados por las actividades ilícitas fluyan hacia o a través del sistema financiero de Estados Unidos, cerrando posibles rutas de acceso para el blanqueo de capitales.

SHCP BLOQUEO OPERACIONES DE OTROS 13 CASINOS EN MÉXICO VINCULADOS CON EL CRIMEN ORGANIZADO

El pasado 11 de noviembre, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que había identificado y bloqueado las operaciones de 13 casinos en distintas entidades del país con el objetivo de impedir su uso por parte del crimen organizado.

Según el informe de Hacienda, dichos establecimientos, localizados en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México, registraron movimientos millonarios en efectivo, transferencias internacionales y uso de plataformas digitales no supervisadas.

Entre los hallazgos reportados se encuentran operaciones financieras hacia países como Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta y Panamá, así como el uso de herramientas electrónicas que facilitaron la dispersión de fondos y su reintegración al sistema financiero nacional e internacional.

$!El gobierno estadounidense, a través de la FinCEN, busca aplicar una medida especial para bloquear a diez casinos mexicanos presuntamente implicados en el blanqueo de capitales del Cártel de Sinaloa, reforzando la cooperación con México en materia financiera.
El gobierno estadounidense, a través de la FinCEN, busca aplicar una medida especial para bloquear a diez casinos mexicanos presuntamente implicados en el blanqueo de capitales del Cártel de Sinaloa, reforzando la cooperación con México en materia financiera. FOTO: UNSPLASH

ACCIONES CONTRA CASINOS EN MÉXICO BUSCA EXCLUIRLOS DEL SISTEMA BANCARIO DE ESTADOS UNIDOS

FinCEN advirtió que las actividades de los casinos vinculados al grupo HOCG representan una amenaza significativa para la transparencia financiera debido a su estructura opaca, el alto volumen de transacciones en efectivo y la falta de controles suficientes contra el lavado de dinero.

La dependencia estadounidense señaló que, de aprobarse la medida especial, los establecimientos quedarían efectivamente excluidos del sistema bancario de Estados Unidos, lo que dificultaría sus operaciones internacionales y el acceso a divisas a través de instituciones financieras.

Tanto FinCEN como la OFAC destacaron que la propuesta forma parte de un esfuerzo conjunto entre los gobiernos de Estados Unidos y México para fortalecer la cooperación contra el lavado de activos y el financiamiento ilícito vinculado a organizaciones criminales trasnacionales.

La propuesta de reglamentación permanecerá abierta a comentarios antes de su aprobación final, momento en que se definirán los mecanismos específicos de aplicación y supervisión de las medidas.

TE PUEDE INTERESAR: Hacienda bloquea 13 casinos por presunto lavado de dinero ligado al crimen organizado

FinCEN buscará excluir del sistema financiero de Estados Unidos a 10 casinos ubicados en México y relacionados con la familia Hisa, por su probable participación en un esquema de lavado de dinero ligado al crimen organizado, específicamente al Cártel de Sinaloa.

Temas


Casinos
Crimen Organizado
LAVADO DE DINERO

Localizaciones


Estados Unidos

Organizaciones


Departamento Del Tesoro
Cártel de Sinaloa

true

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

COMENTARIOS

Selección de los editores
La Corte negó el impedimento para que la ministra Lenia Batres votara el proyecto.

Da Corte revés a Ricardo Salinas Pliego: Elektra deberá pagar 33 mil 306 mdp de impuestos
Personal de Bienestar recibe a migrantes repatriados en el Centro Migrante de San Juan de Sabinas, donde se brinda atención integral.

Coahuila brinda apoyo integral a más de 3 mil repatriados en 2025
Fiscalía de Edomex confirma asesinato del sacerdote Ernesto Baltazar Hernández Vilchis. Ya hay dos detenidos por su participación en el delito.

Fiscalía del Edomex confirma homicidio del sacerdote Ernesto Baltazar; ya hay dos detenidos
El SAT llevará a cabo un sorteo basado en las compras del Buen Fin 2025.

SAT dará hasta 250 mil pesos por el Buen Fin 2025... solamente a quienes cumplan estos requisitos
Avanza proyecto del tren de pasajeros con tres estaciones en el sureste de Coahuila

Avanza proyecto del tren de pasajeros con tres estaciones en el sureste de Coahuila
México celebra las nominaciones de Ovalle y Orrantía a los premios Marta y Puskás gracias a dos anotaciones inolvidables.

Lizbeth Ovalle y Carlos Orrantia, nominados a los premios Marta y Puskás por el Mejor Gol del Año
Regalo. ‘Snowman’ se ha convertido en un clásico moderno de la Navidad con millones de reproducciones en plataformas digitales.

¿Nuevo villancico? Sia confirma dueto navideño junto a Belinda
Los beneficiarios de la Pensión del Bienestar 2025 ya comenzaron a recibir su pago del bimestre noviembre-diciembre.

Pensión del Bienestar... ¿Cómo checar al instante si tu pago de noviembre ya cayó?