FinCEN busca excluir del sistema financiero a estos 10 casinos en México ligados al Cártel de Sinaloa

La Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (FinCEN, por sus siglas en inglés) propuso una medida especial para excluir del sistema financiero estadounidense a diez establecimientos de juego con sede en México, al considerarlos una fuente de “principal preocupación” en materia de lavado de dinero. La propuesta, presentada a través de un Aviso de Propuesta de Reglamentación (NPRM) en coordinación con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y el Gobierno de México, fue emitida en cumplimiento de la Sección 311 de la Ley Patriota de Estados Unidos, que faculta al Tesoro estadounidense a aplicar medidas preventivas contra instituciones o actividades que representen un riesgo para la integridad del sistema financiero. De acuerdo con FinCEN, las investigaciones señalan que los diez establecimientos operan bajo el control de El Grupo de Delincuencia Organizada Hysa (GDOH), vinculado a la familia Hysa, recientemente sancionada por las autoridades estadounidenses y mexicanas por presuntamente utilizar sus casinos y restaurantes como fachada para operaciones de lavado de dinero al servicio del Cártel de Sinaloa. TE PUEDE INTERESAR: Sanciona EU a familia Hysa por usar casinos para lavar dinero a cártel

CASINOS EN MÉXICO SEÑALADOS POR ESTADOS UNIDOS DE LAVAR DINERO PARA EL CÁRTEL DE SINALOA Los casinos que FinCEN propone excluir del sistema financiero estadounidense son:

- Emine Casino, ubicado en San Luis Río Colorado, Sonora. - Casino Mirage, en Culiacán, Sinaloa. - Midas Casino, en Agua Prieta, Sonora. - Casino Midas, en Los Mochis, Sinaloa. - Casino Midas, en Guamúchil, Sinaloa. - Casino Midas, en Mazatlán, Sinaloa. - Midas Casino, en Rosarito, Baja California. - Casino Palermo, en Nogales, Sonora. - Casino Skampa, en Ensenada, Baja California. - Casino Skampa, en Villahermosa, Tabasco.

De acuerdo con el documento oficial, estos establecimientos han sido utilizados durante años para facilitar el lavado de dinero y otras operaciones financieras ilícitas que benefician directamente a la estructura del Cártel de Sinaloa. FINCEN CONTEMPLA DOS CASTIGOS CONTRA CASINOS EN MÉXICO QUE LAVAN DINERO PARA EL CRIMEN ORGANIZADO La propuesta de FinCEN contempla dos acciones principales: Prohibir a las instituciones financieras estadounidenses abrir o mantener cuentas corresponsales que puedan ser utilizadas por bancos extranjeros para procesar transacciones relacionadas con cualquiera de los diez establecimientos de juego. Exigir a las instituciones financieras aplicar medidas reforzadas de debida diligencia en sus operaciones internacionales, a fin de impedir que sus cuentas sean empleadas para canalizar recursos vinculados a los casinos mencionados. La medida busca evitar que los fondos generados por las actividades ilícitas fluyan hacia o a través del sistema financiero de Estados Unidos, cerrando posibles rutas de acceso para el blanqueo de capitales. SHCP BLOQUEO OPERACIONES DE OTROS 13 CASINOS EN MÉXICO VINCULADOS CON EL CRIMEN ORGANIZADO El pasado 11 de noviembre, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que había identificado y bloqueado las operaciones de 13 casinos en distintas entidades del país con el objetivo de impedir su uso por parte del crimen organizado. Según el informe de Hacienda, dichos establecimientos, localizados en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México, registraron movimientos millonarios en efectivo, transferencias internacionales y uso de plataformas digitales no supervisadas. Entre los hallazgos reportados se encuentran operaciones financieras hacia países como Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta y Panamá, así como el uso de herramientas electrónicas que facilitaron la dispersión de fondos y su reintegración al sistema financiero nacional e internacional.