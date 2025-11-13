Sanciona EU a familia Hysa por usar casinos para lavar dinero a cártel

El Gobierno de Estados Unidos emitió sanciones a integrantes de la familia Hysa, en México, a los cuales señalan por usar como fachada sus casinos y restaurantes para lavar dinero del Cártel de Sinaloa.

En un comunicado, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos dio a conocer que sancionó a 27 personas y entidades, en tanto la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), propuso medidas para bloquear el acceso de 10 establecimientos mexicanos de juegos al sistema financiero estadounidense.

El comunicado señala que la acción se llevó a cabo de manera coordinada con el Gobierno de México.

“Estados Unidos y México están trabajando juntos para combatir el lavado de dinero en el sector de apuestas de México. Nuestro mensaje para quienes apoyan a los cárteles es claro: rendirán cuentas”, dijo el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley.

El Tesoro de EU señala a cinco miembros de la familia Hysa, a quienes acusa de usar su influencia e inversiones en diversos negocios con sede en México para lavar ganancias del narcotráfico, específicamente del Cártel de Sinaloa.

Señalan a Luftar Hysa, con base en México y Canadá, quien aparece en medios como el principal miembros de la familia dando entrevistas sobre los negocios de la familia en México y Europa. Lo señalan junto a Fatos, Arben y Fabjon Hysa de colaborar con un ciudadano estadounidense para lavar dinero llevando efectivo de México a Estados Unidos para blanquear fondos.

Luftar y Arben también han utilizado -dice el Gobierno de EU- una entidad con sede en Europa para enriquecerse a partir del lavado de fondos ilícitos pertenecientes a presuntos narcotraficantes.

Arben Hysa posee o dirige diversas empresas del grupo en México y ha participado tanto en el contrabando de efectivo a Estados Unidos como en el uso de casinos y restaurantes de lujo para lavar dinero del narcotráfico.

Ramiz Hysa ha estado implicado en el uso de establecimientos de apuestas y restaurantes como fachadas para lavar las ganancias del tráfico de drogas.

Fatos y Fabjon Hysa, junto con Luftar y Arben, también participaron en el contrabando de efectivo hacia Estados Unidos y en el uso de una entidad europea para beneficiarse del lavado de fondos ilícitos de presuntos narcotraficantes.

También emitieron sanciones contra otras personas y entidades ligadas a la familia. Figura la empresa Entretenimiento Palmero, S.A. de C.V., con sede en México y propiedad de Arben Hysa, considerada clave para las operaciones del grupo.

El mexicano Gilberto López López funge como comisionado de la empresa, en tanto la ciudadana albanesa residente en México Eselda Baku (antes Eselda Hysa), hija de Ramiz, forma parte de su consejo de administración.

Otras empresas sancionadas son:

-Bliri S.A. de C.V. (México)

-Cucina Del Porto S.A. de C.V. (México)

-Diversiones Los Mochis S.A. de C.V. (México)

-El Arte de Cocinas y Beber S.A. de C.V. (México)

-Entretenimiento Villahermosa S.A. de C.V. (México)

-Entretenimiento y Espectáculos B.C. S.A. de C.V. (México)

-Grupo Internacional Canhysamex S.A. de C.V. (México)

-H Hidrocarburos S.A. de C.V. (México)

-Hysa Forwarders S.A. de C.V. (México)

-LH Pro-Gaming S.A. de C.V. (México)

-LH Rental S.A. de C.V. (México)

-Operadora Alejil S.A. de C.V. (México)

-Operadora de Empresas LH S.A. de C.V. (México)

-Procesadora de Alimentos Hs S.A. de C.V. (México)

-Rosetta Gaming S.A. de C.V. (México)

-Hysa Holdings Inc (Canadá)

-Rosetta Gaming Inc (Canadá)

-Rosetta Gaming SP ZOO (Polonia)

¿QUÉ IMPLICAN LAS SANCIONES?

Las sanciones implican que todos los bienes e intereses de las personas designadas que se encuentren en Estados Unidos o bajo control de personas estadounidenses quedan bloqueados y deben ser reportados a la OFAC.

Además, cualquier entidad propiedad en un 50 por ciento o más de una o más personas bloqueadas también queda bloqueada.

A menos que exista una licencia específica o general emitida por OFAC, las regulaciones prohíben a las personas y entidades estadounidenses realizar transacciones con bienes o intereses de las personas bloqueadas.

BLOQUEO A CASINOS

Por otro lado, en coordinación con la OFAC y el Gobierno de México, la Red de Control de Delitos Financieros emitió un aviso de propuesta de regulación, identificando las transacciones relacionadas con 10 establecimientos de apuestas en México como una clase de transacciones de principal preocupación por lavado de dinero.

Estos establecimientos han sido utilizados durante años para facilitar operaciones de lavado de dinero que benefician al Cártel de Sinaloa.

Los casinos identificados son:

-Emine Casino (San Luis Río Colorado, Sonora)

-Casino Mirage (Culiacán, Sinaloa)

-Midas Casino (Agua Prieta, Sonora)

-Midas Casino (Los Mochis, Sinaloa)

-Midas Casino (Guamúchil, Sinaloa)

-Midas Casino (Mazatlán, Sinaloa)

-Midas Casino (Rosarito, Baja California)

-Palermo Casino (Nogales, Sonora)

-Skampa Casino (Ensenada, Baja California)

-Skampa Casino (Villahermosa, Tabasco)

La autoridades estadounidense propone que se prohíba a las instituciones financieras estadounidenses abrir o mantener cuentas corresponsales con bancos extranjeros si dichas cuentas se utilizan para procesar transacciones relacionadas con estos casinos.

Además, que se obligue a dichas instituciones a aplicar una debida diligencia reforzada para evitar el uso de sus cuentas en operaciones con los establecimientos señalados.