Finlandia levanta la prohibición de armas nucleares que lleva décadas vigente

El país, que comparte la frontera más larga con Rusia de todos los miembros de la OTAN, aprobó la medida en el parlamento el miércoles por 125 votos contra 61, allanando el camino para que Finlandia facilite el movimiento de armas nucleares en su territorio.

Finlandia ha levantado su prohibición de armas nucleares, vigente durante décadas, lo que supone un cambio importante en la política exterior de este país miembro de la OTAN .

Finlandia prohibió las armas nucleares en virtud de su Ley de Energía Nuclear de 1987, que prohíbe la importación, fabricación, posesión y detonación de cualquier explosivo de este tipo en su territorio.

“Esta reforma histórica refuerza la seguridad de Finlandia y de la OTAN en su conjunto”, escribió el ministro de Defensa del país, Antti Häkkänen, en X.

Finlandia se unió oficialmente a la OTAN en abril de 2023, poco más de un año después de que Rusia lanzara su invasión a gran escala de Ucrania.

A principios de este año, Häkkänen argumentó que las restricciones nucleares del país ya no reflejaban la realidad geopolítica de un miembro de la OTAN.

Finlandia comparte una frontera de 1340 kilómetros con Rusia, y en los últimos años se han producido varios incidentes de seguridad de alta tensión.