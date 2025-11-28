Fiscalía de EU acusará tirador de dos elementos en Washington D. C. de asesinato en primer grado

/ 28 noviembre 2025
    Fiscalía de EU acusará tirador de dos elementos en Washington D. C. de asesinato en primer grado
    Dos agentes de la Guardia Nacional fueron atacados en un tiroteo, en el que fue arrestada una persona que se encuentra en estado crítico. La agente Sarah Beckstrom, de 20 años, pedió la vida tras las heridas. FOTO: OCTAVIO GUZMÁN | EFE

La fiscal agregó que siguen investigando el incidente y no entró en detalles sobre los posibles motivos del atacante

El sospechoso del tiroteo en Washington D. C. contra dos miembros de la Guardia Nacional, de los cuales una agente ha fallecido, será acusado de asesinato en primer grado, adelantó este viernes la fiscal de Estados Unidos para el Distrito de Columbia, Jeanine Pirro.

“Sin duda habrá muchos más cargos, pero estamos elevando los delitos iniciales de agresión a asesinato en primer grado”, declaró Pirro en una entrevista con la cadena Fox News.

La fiscal Pirro agregó que las autoridades siguen investigando el incidente y no entró en detalles sobre los posibles motivos que llevaron al presunto tirador, un ciudadano afgano de 29 años llamado Rahmanullah Lakanwal, a cometer el crimen.

FALLECE AGENTE Y HERIDO EN ESTADO CRÍTICO

El presidente de EU, Donald Trump, reveló en la víspera de Acción de Gracias que Sarah Beckstrom, de 20 años, uno de los agentes de la Guardia Nacional atacados, falleció.

La otra víctima, Andrew Wolfe, de 24, permanece en estado crítico, al igual que Lakanwal, quien fue reducido por agentes durante el tiroteo.

El sospechoso trabajó para una unidad militar respaldada por la CIA en Afganistán y, en 2021, cuando las tropas estadounidenses se retiraron del país, fue evacuado a Estados Unidos bajo el ala del programa ‘Operation Allies Welcome’.

EJECUTAN ÓRDENES CONTRA PRESUNTO TIRADOR

Pirro dijo hoy que se están solicitando y ejecutando órdenes judiciales, no solo en el estado de Washington, donde residía el presunto tirador, sino también en otras zonas del país.

“Este es un caso que ha conmovido a muchos estadounidenses, porque ser asesinado a tiros en la calle en un día festivo nacional es una atrocidad, y la persona que lo hizo pagará el precio más alto”, añadió.

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, adelantó el jueves que la Justicia estadounidense podría acusar a Lakanwal de cargos relacionados con terrorismo y buscar la pena de muerte para él.

(Con información de EFE)

