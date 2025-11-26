Trump afirma que tirador de ataque a agentes ‘pagará un precio muy alto’
El sospechoso se encuentra bajo custodia con heridas de arma de fuego, mientras los uniformados están estables, aunque en estado crítico
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió este miércoles que la persona que disparó contra dos agentes de la Guardia Nacional cerca de la Casa Blanca “pagará un precio muy alto” por ello.
“El animal que disparó a los dos guardias nacionales, ambos gravemente heridos y ahora en hospitales separados, también está gravemente herido, pero, a pesar de todo, pagará un precio muy alto”, declaró en su perfil de Truth Social.
“Que Dios bendiga a nuestra Gran Guardia Nacional y a todas nuestras Fuerzas Armadas y del Orden. Son personas verdaderamente extraordinarias”, agregó el mandatario, quien se encuentra en su mansión Mar-a-Lago de Florida con motivo del puente de Acción de Gracias.
ATAQUE A AGENTES DE LA GUARDIA NACIONAL
Al menos dos agentes de la Guardia Nacional sufrieron este miércoles disparos en un tiroteo que se produjo cerca de la Casa Blanca, informó la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem.
Un sospechoso fue detenido y la zona se encuentra acordonada, anunció la Policía capitalina a través de redes sociales.
Los disparos se produjeron en la esquina entre la calle 17 y la calle I, en el noroeste de Washington, a pocos pasos de la residencia presidencial.
El incidente ocurrió en una estación de metro ubicada a unos 500 metros de la Casa Blanca. Ambos soldados estaban armados en el momento del ataque y hasta ahora no se han confirmado detalles sobre cómo y quién repelió el fuego.
Un testigo explicó a la cadena de noticias local Fox 5 que se oyeron dos disparos y la gente comenzó a correr.
“Por favor, únanse a mí para orar por los dos guardias nacionales que fueron tiroteados hace unos momentos en Washington DC”, declaró la secretaria Noem en la red social X.
IDENTIFICAN A PRESUNTO TIRADOR DE AGENTES
Las autoridades identificaron al presunto autor del tiroteo que dejó heridos de gravedad a dos miembros de la Guardia Nacional en Washington D. C. este miércoles, según anunciaron algunos medios estadounidenses citando fuerzas de seguridad.
El sospechoso es Rahmanullah Lakanwal, un ciudadano afgano de 29 años que ingresó a Estados Unidos en 2021, según la información de las cadenas CBS y CNN.
Lakanwal se encuentra bajo custodia y presenta diversas heridas de arma de fuego, mientras que los uniformados están estables, aunque en estado crítico, en dos centros asistenciales diferentes de la capital estadounidense.
Antes de que se revelara su identidad, el atacante fue descrito como un “pistolero solitario” por la alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, quien agregó que el ataque contra los miembros de la Guardia Nacional fue un ataque dirigido.
GUARDIA NACIONAL EN LAS CALLES DE EU
La Guardia Nacional se encuentra en el centro de una disputa política y legal desde que el presidente, Donald Trump, ordenó su despliegue en Washington D. C. y otras ciudades argumentando problemas de seguridad, una medida que un tribunal de la capital rechazó por exceder las facultades presidenciales.
La Guardia Nacional fue desplegada en Washington en agosto pasado por orden de Trump con el argumento de combatir la criminalidad en la ciudad.
En un inicio, la alcaldesa capitalina, la demócrata Muriel Bowser, se opuso al despliegue, argumentando que la policía local había logrado un descenso en los homicidios, pero luego Trump elogió al gobierno local asegurando que decidieron cooperar con las fuerzas federales.
Este mismo miércoles, la Administración Trump presentó una moción de emergencia para apelar este fallo y evitar que los integrantes de este cuerpo sean retirados de Washington el próximo 11 de diciembre, la fecha límite dictaminada por la justicia.
