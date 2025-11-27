FBI investiga ataque a miembros de la Guardia Nacional como un acto de terrorismo

WASHINGTON.-Luego de que ayer dos policías de la Guardia Nacional fueran agredidos con armas cerca de la Casa Blanca en en Washington D.C., un ciudadano afgano fue acusado de los hechos,

Jeanine Pirro, la fiscal federal del Distrito de Columbia, dijo el jueves en una conferencia de prensa que los miembros de la guardia heridos fueron la especialista Sarah Beckstrom, de 20 años, y el sargento primero Andrew Wolfe, de 24 años.

Ambos fueron hospitalizados en estado crítico después del tiroteo del miércoles por la tarde.

Indicó que el sospechoso, Rahmanullah Lakanwal, atravesó el país para lanzar un ataque “de estilo emboscada” con un revólver Smith & Wesson.357.

Actualmente enfrenta cargos de agresión con intención de matar estando armado y posesión de un arma de fuego durante un crimen violento. No obstante, señaló que es demasiado pronto para decir cuáles fueron los motivos del sospechoso. Cabe destacar que la gravedad de los cargos podría aumentar.

El inusual tiroteo de miembros de la Guardia Nacional en suelo estadounidense, un día antes de Acción de Gracias, se produce en medio de batallas judiciales y un debate más amplio sobre la política pública respecto al uso de las fuerzas armadas por parte del gobierno del presidente Donald Trump para combatir lo que las autoridades describen como un problema de delincuencia incontrolada.

El sospechoso, que estaba bajo custodia, también fue herido de bala y tenía heridas que no se creía que pusieran en riesgo su vida, según un miembro de las fuerzas de seguridad que no estaba autorizado para discutir el asunto públicamente y habló con la AP bajo condición de anonimato.

Fue ayer que se dio a conocer que el ataque se investiga como un acto terrorista

Por otro lado, la alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, interpretó el tiroteo como un ataque directo a Estados Unidos en sí mismo, y no específicamente a las políticas de Trump.

El sospechoso trabajó con la CIA en la guerra de Afganistán

De acuerdo a la indagación el sospechoso, de 29 años y ciudadano afgano, ingresó a Estados Unidos en 2021 a través de la Operación Bienvenidos Aliados, un programa del gobierno de Joe Biden que evacuó y reasentó a decenas de miles de afganos tras la retirada de Estados Unidos del país, dijeron los funcionarios.

La iniciativa llevó aproximadamente a 76 mil personas a Estados Unidos, muchas de las cuales habían trabajado junto a las tropas y diplomáticos estadounidenses como intérpretes y traductores.

Desde entonces, el programa ha enfrentado un intenso escrutinio por parte de Trump y sus aliados, republicanos del Congreso y algunos organismos de control del gobierno debido a las lagunas en el proceso de verificación y la rapidez de las admisiones, incluso cuando los defensores dicen que ofreció un salvavidas a personas en riesgo de represalias de los talibanes.