Trump anuncia la muerte de la agente de la Guardia Nacional atacada en Washington

Internacional
/ 27 noviembre 2025
    Trump anuncia la muerte de la agente de la Guardia Nacional atacada en Washington
    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la muerte de Sarah Beckstrom, de 20 años, atacada en un tiroteo el miércoles en Washington, DC. FOTO: INSTAGRAM | EFE

El jefe de Estado añadió que el otro elemento herido, Andrew Wolfe, de 24 años, “está luchando por su vida”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves la muerte de una agente de la Guardia Nacional a la que identificó como Sarah Beckstrom, de 20 años, que fue atacada el miércoles en Washington junto con un compañero que está en estado crítico.

El mandatario reveló el fallecimiento de Bekcstrom en una llamada con elementos de las Fuerzas Armadas en la que también expuso que “está en condición seria” el presunto atacante, el afgano de 29 años Rahmanullah Lakanwal, a quien llamó “un monstruo salvaje”.

TE PUEDE INTERESAR: Trump afirma que tirador de ataque a agentes ‘pagará un precio muy alto’

“Desafortunadamente, les comento que, apenas segundos antes de ahora, oí que Sarah Beckstrom de Virginia Occidental, una de los guardias de los que estamos hablando, altamente respetada, joven, persona magnífica, empezó su servicio en junio de 2023, extraordinaria en toda forma, acaba de fallecer”, indicó.

El jefe de Estado añadió que el otro herido, Andrew Wolfe, de 24 años, “está luchando por su vida”.

TE PUEDE INTERESAR: Medios describen como ‘Afgano’ al presunto responsable del tiroteo en Washington D.C

TRUMP CULPA A POLÍTICAS MIGRATORIAS DE BIDEN

Ante la llamada con los militares en el Día de Acción de Gracias, Trump volvió a culpar a las políticas migratorias de su predecesor, Joe Biden (2021-2025), por el ingreso de Lakanwal y el subsecuente ataque.

“Esta atrocidad nos recuerda que no tenemos ninguna otra mayor prioridad de seguridad nacional que garantizar que tengamos completo control de las personas que entran y permanecen en nuestro país. Sobre la mayoría, no los queremos. Vienen aquí ilegalmente”, manifestó el mandatario.

TE PUEDE INTERESAR: FBI investiga ataque a miembros de la Guardia Nacional como un acto de terrorismo

Horas antes, el Servicio de Ciudadanía y Migración de Estados Unidos (USCIS) anunció una “revisión rigurosa” de las tarjetas de residente, o “green cards”, de 19 nacionalidades de “países de preocupación”, incluyendo Afganistán, Cuba, Venezuela y Haití.

El presidente agradeció a las tropas por estar “involucradas en la misión” de proteger a Estados Unidos de migrantes a los que considera miembros de pandillas, narcotraficantes y exreclusos.

“Quiero expresar la angustia y el horror de nuestra entera nación por el ataque terrorista de ayer en la capital de nuestra nación, en la que un hombre salvaje disparó a dos miembros de la Guardia Nacional de Virginia Occidental”, reiteró.

(Con información de EFE)

Temas


Ataques
Fallecimientos

Localizaciones


Estados Unidos

Organizaciones


Guardia Nacional

Karla Velazquez

Editora Web en Mesa Central, enfocada en tendencias de Deportes para Vanguardia Mx. También se especializa en Fact Checking de discursos políticos, sociales y científicos, así como temas de tendencia en redes sociales.

Es egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Nuevo León.

