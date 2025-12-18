Florida terminará 2025 con un récord de 19 ejecuciones en un año, el 40 % de todo EU

MIAMI- Florida aplicará este jueves la pena capital a Frank Athen Walls, un hombre de 58 años condenado en 1992 por asesinato que se convertirá en el 19º ejecutado de 2025, un máximo histórico para un estado que ha concentrado dos de cada cinco de los procedimientos de pena de muerte en EE.UU. este año.

En lo que va del año se han registrado 46 ejecuciones en el país, la mayoría por inyección letal, aunque también se han utilizado otros métodos como el gas nitrógeno, aplicado a cinco reos en Alabama y Luisiana y considerado controvertido por el sufrimiento que provoca, así como el pelotón de fusilamiento, con tres ejecuciones en Carolina del Sur.

La ejecución de Walls está programada para las 18:00 horas de este jueves (23:00 GMT) en la Prisión Estatal de Florida, ubicada en Raiford, un pueblo al oeste de Jacksonville, y será la última este año.

El hombre fue condenado hace más de tres décadas por el asesinato en 1987 de una pareja en el condado de tras irrumpir en su domicilio cuando contaba con 19 años de edad.

La corte de apelaciones rechazó el recurso de la defensa, que argumentó que su cliente padecía problemas médicos que podían agravar su sufrimiento durante la ejecución, que será realizada mediante inyección letal.

Las 19 ejecuciones realizadas en Florida este año -todas ellas mediante el cóctel letal- superarán con creces el récord anual de ocho muertes que poseía el ‘Estado del sol’ desde que se restableció la pena de muerte en 1976 en Estados Unidos.

Florida, uno de los 27 estados estadounidenses que mantiene vigente la pena capital, había alcanzado dicha cifra en dos ocasiones: 1984 y 2014.