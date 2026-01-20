Foro de Davos aborda problemas mundiales en medio de descontento por desigualdad económica

DAVOS- Jefes corporativos y líderes gubernamentales, incluido el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se congregan en Davos, Suiza, esta semana, uniéndose a una reunión anual que promueve el diálogo y el progreso económico, incluso cuando el tono dominante desde Washington ha trastornado el orden global y los multimillonarios han cosechado billones en nueva riqueza mientras los pobres se quedan atrás. El Foro Económico Mundial, el grupo de expertos cuyo encuentro anual de cuatro días comienza el martes, tiene como lema declarado “mejorar el estado del mundo”, y el tema de este año es “Un espíritu de diálogo”. Una pregunta es si Trump hablará con los asistentes o hacia ellos. TE PUEDE INTERESAR: Lidera Trump una delegación de tamaño récord en su regreso al Foro Económico Mundial en Davos Casi 3 mil funcionarios de negocios, defensa y política abordarán temas que incluyen la creciente brecha entre ricos y pobres; el impacto de la IA en los empleos; preocupaciones sobre el conflicto geoeconómico; aranceles que han sacudido relaciones comerciales de larga data; y una erosión de la confianza entre comunidades y países. ”Realmente será una discusión en un momento muy importante... la geopolítica está cambiando”, estimó Mirek Dušek, director de programación del foro. “Algunos piensan que estamos en una transición, algunos piensan que ya hemos entrado en una nueva era. Pero creo que es innegable que estamos viendo un panorama más competitivo y más disputado”. ASISTENCIA DE TRUMP TIENE UN ALTO PERFIL La tercera visita de Trump a Davos como presidente se produce mientras los aliados de Estados Unidos se preocupan por su ambición de apoderarse de Groenlandia, América Latina lidia con sus esfuerzos por obtener el petróleo de Venezuela, y sus ataques contra el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, han generado preocupación entre líderes empresariales y legisladores por igual. Las credenciales de pacificador de Trump también estarán sobre la mesa: se avecina un anuncio sobre su “Consejo de Paz” para Gaza, y él y su administración tienen previsto tener reuniones bilaterales en las salas laterales del Centro de Congresos. El líder estadounidense parece disfrutar paseando por el Centro de Congresos de Davos y entre ejecutivos que respaldan su enfoque político orientado a los negocios y la generación de dinero.

Los críticos también estarán cerca: el presidente colombiano Gustavo Petro, con quien Trump ha tenido altibajos, y el ministro de Relaciones Exteriores de Irán Abbas Araghchi, cuyo país enfrenta sanciones y ha lidiado con masivas protestas. Los dos contrapesos más probables a la administración de Trump en la escena internacional, China y la Unión Europea, tienen un lugar destacado el primer día del evento: la presidenta de la Comisión de la UE, Ursula von der Leyen, hablará el martes por la mañana, justo antes del viceprimer ministro de Chine, He Lifeng. EL FUNDADOR DE SCHAWAB SE AUSENTA, MIENTRAS QUE EL JEFE DE NVIDIA HACE SU DEBUT El foro estará sin su fundador, Klaus Schwab, quien organizó el primer evento en Davos hace 55 años centrado en los negocios, solo para verlo convertirse en un foro más amplio. Se retiró en abril. Los nuevos copresidentes Larry Fink, jefe de la firma de inversiones BlackRock, y Andre Hoffman, vicepresidente de la firma farmacéutica Roche, están a cargo. Este año también marcará el debut del CEO de Nvidia, Jensen Huang, posiblemente el líder tecnológico más importante del mundo hoy en día, entre unos 850 CEOs y presidentes de empresas globales, junto con algunas celebridades como el actor de Hollywood y defensor del agua potable Matt Damon. TE PUEDE INTERESAR: Arranca el Foro Económico Mundial; encuestados esperan más confrontaciones entre países El futuro de la IA, su impacto en los negocios y el trabajo, y las perspectivas de la inteligencia general artificial serán temas clave. Los presidentes de Argentina, Francia, Indonesia, Siria y Ucrania estarán entre las docenas de líderes nacionales presentes. A MEDIDA QUE LA BRECHA ENTRE RICOS Y POBRES SE AMPLÍA, LA CONFIANZA EN LAS INSTITUCIONES SE TAMBALEA La destacada firma de relaciones públicas Edelman informa en su barómetro anual de confianza, lanzado hace un cuarto de siglo y que este año encuestó a casi 34,000 personas en 28 países, que los temores de comercio y recesión han alcanzado un máximo histórico, el optimismo está cayendo especialmente en los países desarrollados, y el “resentimiento” del año pasado se ha transformado en una “insularidad” más amplia. ”La gente se está retirando del diálogo y el compromiso, eligiendo la seguridad de lo familiar sobre el riesgo percibido del cambio”, declaró el CEO Richard Edelman. “Favorecemos el nacionalismo sobre la conexión global y el beneficio individual sobre el progreso conjunto. Nuestra mentalidad ha cambiado de ‘nosotros’ a ‘yo’”. Dos tercios de los encuestados dijeron que su confianza se concentraba en los CEOs de las empresas para las que trabajan, sus conciudadanos o vecinos, mientras que casi el 70% cree que los líderes institucionales, ya sean de negocios o del gobierno, engañan deliberadamente al público. El grupo antipobreza Oxfam emitió un informe antes del evento de Davos que mostró que la riqueza de los multimillonarios aumentó más del 16% el año pasado, tres veces más rápido que el promedio de los últimos cinco años, a más de 18 billones de dólares. Se basó en datos de la revista Forbes sobre las personas más ricas del mundo.