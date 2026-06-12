‘Al que apuesta contra México siempre le va mal, en la vida y en la política’: Sheinbaum felicita a la Selección Mexicana

Durante su conferencia matutina, la mandataria felicitó al equipo mexicano por el desempeño mostrado en la cancha, pero también puso énfasis en la reacción de millones de aficionados que siguieron el partido desde sus hogares, plazas públicas y espacios deportivos.

La victoria de la Selección Mexicana frente a Sudáfrica en el partido inaugural de la Copa Mundial 2026 provocó una ola de celebraciones en todo el país, y uno de los mensajes más comentados fue el de la presidenta Claudia Sheinbaum , quien destacó el impacto social que tuvo el encuentro más allá del resultado deportivo.

Para Sheinbaum, el triunfo no solamente representó un logro futbolístico, sino también un momento de convivencia nacional. Familias completas se reunieron para observar el encuentro, mientras miles de personas salieron con la tradicional camiseta verde para acompañar a los jugadores en el inicio del torneo más importante del futbol mundial.

“Felicidades a la selección, y además no sólo por cómo jugaron, sino por la alegría que le dieron a todas y a todos”, expresó la presidenta al referirse al ambiente generado tras el partido.

La victoria mexicana rápidamente se convirtió en una escena de celebración colectiva. Desde las primeras horas posteriores al silbatazo final, las redes sociales se llenaron de mensajes, imágenes y videos donde los aficionados compartían su emoción por el comienzo del Mundial.

EL ORGULLO NACIONAL SE HIZO PRESENTE EN LAS CALLES

Uno de los aspectos que más resaltó Sheinbaum fue la manera en que el partido reunió a distintas generaciones de mexicanos. La mandataria señaló que las imágenes de familias completas usando la camiseta del Tri reflejaron una tradición de celebración compartida.

“Las familias con la camiseta verde, toda la familia con la camiseta verde. A nosotros nos gusta celebrar en familia, en colectivo”, comentó durante su mensaje.

El encuentro también tuvo una presencia importante en espacios públicos. En el Zócalo de la Ciudad de México y otras plazas del país se instalaron transmisiones para que la población pudiera seguir el debut mundialista de manera gratuita.

La escena recordó cómo el futbol en México suele convertirse en un fenómeno social que supera los límites del deporte. Los goles, los cánticos y los festejos se mezclaron con símbolos nacionales como el Himno Nacional Mexicano y la tradicional canción Cielito Lindo, entonada por miles de aficionados.

La presidenta también destacó precisamente ese momento de unión, donde los seguidores mexicanos acompañaron a la selección desde diferentes puntos del país con el mismo objetivo: celebrar el inicio de una nueva participación mundialista.

SHEINBAUM LANZA MENSAJE SOBRE QUIENES DUDAN DE MÉXICO

Más allá del resultado deportivo, Claudia Sheinbaum aprovechó el contexto para enviar un mensaje dirigido a quienes mantienen una visión crítica sobre México. La presidenta aseguró que el ambiente generado por el Mundial mostró la fuerza y el entusiasmo de la sociedad mexicana.

“Ahí es cuando uno piensa que al que apuesta contra México siempre le va mal. Le va mal en la cancha, le va mal en la política y le va mal en la vida”, afirmó.

La frase generó conversación en redes sociales, donde usuarios retomaron las palabras de la mandataria y las relacionaron con el ambiente positivo que se vivía tras la victoria del equipo nacional.

El triunfo ante Sudáfrica representó un momento de alto impacto para los aficionados, quienes esperaban con expectativa el inicio del torneo. México consiguió comenzar con el pie derecho y convirtió el partido inaugural en una jornada de celebración nacional.

La participación mexicana en el Mundial 2026 ocurre además en un escenario especial, con el país como uno de los anfitriones del torneo junto con Estados Unidos y Canadá, aumentando todavía más la atención alrededor del desempeño del equipo.

EL FUTBOL COMO PUNTO DE ENCUENTRO NACIONAL

La reacción tras el partido confirmó nuevamente el papel del futbol como un elemento capaz de reunir a millones de personas en México. La emoción generada por la selección provocó escenas de festejo en distintos estados y ciudades.

Para Sheinbaum, este tipo de momentos muestran una identidad colectiva que aparece cuando la población comparte una misma celebración. La presidenta insistió en que la alegría vivida durante la jornada fue uno de los aspectos más importantes de la victoria.

“Una alegría enorme, la verdad. Felicidades a todo el pueblo de México, a todas y todos los mexicanos”, concluyó.

El debut del Tri en el Mundial 2026 quedó marcado no solamente por los goles y el resultado, sino por la manera en que millones de personas acompañaron al equipo. La camiseta verde volvió a convertirse en un símbolo de unión y esperanza deportiva.

DATOS CURIOSOS SOBRE LA CELEBRACIÓN DE MÉXICO EN EL MUNDIAL 2026

· La victoria de la Selección Mexicana ante Sudáfrica ocurrió en el partido inaugural de la Copa Mundial 2026.

· Claudia Sheinbaum destacó que la celebración fue más allá del futbol y representó un momento de convivencia nacional.

· Miles de aficionados siguieron el partido desde plazas públicas, hogares y estadios.

· El Zócalo de la Ciudad de México fue uno de los puntos donde se transmitió el encuentro para la población.