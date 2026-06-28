Francia registra unas mil muertes adicionales en ola de calor extrema que bate récords en Europa

BERLÍN.-Francia registró un exceso de mortalidad de unas mil personas la semana pasada en el punto álgido de una ola de calor que está batiendo récord, informó el domingo la agencia de salud pública del país, mientras el director general de la Organización Mundial de la Salud advirtió que Europa es ahora el continente que se calienta más rápido y necesita hacer más para proteger a sus ciudadanos.

El fin de semana se rompieron récords de temperatura en varios países, provocaron incendios forestales en Alemania y la policía de Berlín usó cañones de agua para refrescar a la multitud.

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Se registró un aumento de decesos la semana pasada, incluida una fuerte subida de avisos en domicilios particulares, especialmente en la región de París

Alemania marcó récord por tercer día consecutivo con 41,7 grados Celsius (107 Fahrenheit) en Neißemünde, cerca de la frontera con Polonia. La República Checa también vivió su día más caluroso jamás registrado con 41,1 ºC (106,4 ºF).

Un nuevo estudio de World Weather Attribution, una colaboración de científicos con sede en Europa, informó el viernes que el calor y la humedad récord en Europa esta semana no habrían sido posibles sin el cambio climático.

El estudio rápido concluyó que ese calor habría sido prácticamente imposible hace apenas cinco décadas, y que hoy es 200 veces más probable que hace 20 años.