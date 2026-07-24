Frena un juez la deportación del testigo en la muerte del mexicano Lorenzo Araujo Salgado a manos del ICE en Houston

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    Frena un juez la deportación del testigo en la muerte del mexicano Lorenzo Araujo Salgado a manos del ICE en Houston
    Ronaldo Salgado, hijo de Lorenzo Salgado Araujo, quien fuera asesinado de un disparo por un agente del ICE la semana pasada, recibe abrazos fuera de un funeral público en honor a su padre en Houston. AP Photo/David J. Phillip
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José Trinidad Rojas Pliego era uno de los tres pasajeros en la vagoneta que conducía Lorenzo Araujo Salgado cuando un agente del ICE le disparó a Lorenzo Salgado Araujo mientras se dirigían al trabajo en una obra de construcción

HOUSTON- Un juez federal prohibió la deportación de una persona que presenció el incidente en el que un agente federal de inmigración abatió a disparos a un trabajador mexicano durante una parada de tránsito en Houston.

José Trinidad Rojas Pliego era uno de los tres pasajeros en la vagoneta que conducía Lorenzo Araujo Salgado cuando un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus iniciales en inglés) le disparó al conductor el pasado 7 de julio mientras se dirigían al trabajo en una obra de construcción.

La muerte de Araujo Salgado ha desatado protestas y llamados a una investigación independiente. La siguiente semana, un agente federal de inmigración en Maine abatió a disparos a un colombiano, mientras que un mexicano murió atropellado en Florida cuando intentaba escapar de agentes federales.

Rojas Pliego debe permanecer detenido en el Distrito Sur de Texas en lo que se resuelve su petición de hábeas corpus, escribió el juez de distrito Keith Ellison en una orden el lunes. Según los registros judiciales, el testigo asegura su detención bajo custodia del ICE es inconstitucional.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/agente-del-ice-no-estaba-en-peligro-cuando-disparo-y-mato-a-inmigrante-mexicano-en-houston-testigos-CE22378039

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus iniciales en inglés), que supervisa al ICE, indicó que la agencia “acatará la orden judicial”.

Rojas Pliego había ingresado a Estados Unidos hace varias décadas y no tenía estatus legal, según su hijastra, Griselda Silva.

Rojas Pliego y los otros dos pasajeros, quienes también se encuentran actualmente bajo custodia del ICE, han cuestionado la versión del DHS sobre el incidente, según sus abogados. La dependencia ha afirmado que Araujo Salgado intentó atropellar a un agente del ICE. Un fiscal federal en Texas ha señalado que los agentes federales buscaban a dos guatemaltecos que estaban sujetos a deportación y que conducían un vehículo similar al de Araujo Salgado.

Araujo Salgado, de 52 años y padre de tres hijos, había vivido en Estados Unidos desde hace 35 años y estaba cerca de obtener su estatus legal, según su familia. No tenía antecedentes penales conocidos.

La fiscalía del condado de Harris ha dicho que ayuda a los tres pasajeros que viajaban con Araujo Salgado para solicitar una visa especial, conocida como visa U, para testigos que asisten a las fuerzas del orden en una investigación. Sigue sin estar claro si el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS por sus iniciales en inglés), que también está bajo supervisión de DHS, emitirá las visas para los tres hombres.

Otro de los hombres, Daniel Tirado Pantoja, también presentó una petición de hábeas corpus el lunes, según registros del tribunal federal.

El hermano de Araujo Salgado, Victor Salgado, tiene previsto comparecer esta semana en una audiencia de inmigración, según su abogada, Ruby Powers. Ella solicitó que su petición de hábeas corpus, que aún no ha sido presentada, permanezca sellada debido a una amenaza de “represalias o intimidación” contra su familia y amigos, según los registros judiciales.

El FBI ejecutó una orden de registro para investigar la presencia de posibles sustancias ilícitas en el vehículo de Araujo Salgado, argumentado que dentro de la vagoneta había varias bolsas llenas de una sustancia blanca que parecía ser metanfetamina.

La abogada de Victor Salgado afirmó que la sustancia blanca era una mezcla de sal que los hombres usaban como electrolitos para mantenerse hidratados mientras realizaban trabajo manual bajo el abrasador calor de Texas.

Hugo Balderas-Ibarra, abogado de Rojas Pliego y Tirado Pantoja, no respondió de momento a una solicitud de comentarios.

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