Frustran ataque con explosivo a Bank of America en zona turística de París

Frente a las oficinas del Bank of America en el centro de París, fue detenido un hombre momentos después de depositar un explosivo artesanal frente a la sucursal bancaria. El objeto tenía un bodón transparente de 5 litros con líquido y un sistema de encendido, además de un petardo con aproximadamente 650 gramos de material explosivo, de acuerdo a reportes de prensa francesa.

Laurent Nuñez, ministro del Interior de Francia advirtió sobre el nivel de vigilancia que se ha mantenido alto, así como el reconocimiento de los agentes por su intervención. “Felicitamos la rápida intervención de un equipo de la prefectura de policía de París, que frustró un violento atentado terrorista anoche en la capital francesa. La investigación continúa bajo la autoridad de la Fiscalía Nacional Antiterrorista (PNAT) y ha sido encomendada a la Dirección de Policía Judicial de la Prefectura de Policía de París y a la DGSI (Dirección General de Seguridad Interior). La vigilancia se mantiene en un nivel muy alto. Felicito a todas las fuerzas de seguridad e inteligencia que se encuentran plenamente movilizadas bajo mi mando en el actual contexto internacional.”

El responsable fue detenido por la policía francesa y hasta le momento se desconocen los motivos del ataque. Aunque la sección antiterrorista de la brigada criminal de la policía judicial de París y la Dirección General de Seguridad Interior abrieron la investigación; el laboratorio central quedó a cargo del análisis del explosivo.

En los hechos ocurridos a las 03:25 de la mañana, no se reportaron personas lesionadas. La sucursal de Bank of America se ubica en una zona turística, en la calle de La Boétie, en el distrito 8 de París, a unas calles de los Campos Elíseos. Con información de EFE.

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