Fuerzas estadounidenses abaten a un alto dirigente del ISIS en Siria

De acuerdo con el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), la operación de precisión acabó con la vida de Ali Husayn al-’Ulaywi, identificado como un alto dirigente del ISIS.

El ataque aéreo realizado por Estados Unidos en el noroeste de Siria el pasado 19 de junio se enmarca en la estrategia permanente de Washington para debilitar las estructuras de mando del autodenominado Estado Islámico (ISIS), organización que, pese a haber perdido el control territorial que llegó a ejercer en Siria e Irak hace una década, continúa operando mediante células dispersas y ataques insurgentes en distintas regiones de Medio Oriente.

Las autoridades militares estadounidenses señalaron que el objetivo desempeñaba funciones relevantes dentro de la organización y que su eliminación forma parte de los esfuerzos para impedir que el grupo planifique o ejecute atentados contra ciudadanos estadounidenses, intereses occidentales o aliados regionales.

El operativo fue llevado a cabo en una zona del noroeste sirio donde operan diversos grupos armados y donde las fuerzas estadounidenses mantienen labores de inteligencia y coordinación con socios locales.

Aunque el Pentágono no ofreció detalles específicos sobre el método utilizado ni sobre posibles bajas adicionales, destacó que la acción fue resultado de un trabajo de vigilancia e inteligencia destinado a localizar a líderes considerados clave dentro de la estructura terrorista.

La muerte de al-’Ulaywi se suma a una serie de operaciones recientes dirigidas contra mandos del ISIS.

En los últimos años, Estados Unidos ha intensificado los ataques selectivos contra dirigentes de la organización, argumentando que, aunque el grupo ya no controla extensos territorios, conserva la capacidad de reorganizarse, reclutar combatientes y promover atentados tanto en Medio Oriente como en otras partes del mundo.

Expertos en seguridad consideran que este tipo de golpes afecta la capacidad operativa y de coordinación del ISIS, aunque advierten que la organización ha demostrado una notable capacidad de adaptación.

Por ello, las fuerzas estadounidenses continúan desarrollando operaciones antiterroristas en Siria e Irak en coordinación con aliados locales, con el objetivo de evitar un resurgimiento significativo del grupo extremista.

El CENTCOM reiteró que seguirá actuando contra cualquier amenaza que represente un riesgo para la seguridad de Estados Unidos y sus socios, subrayando que la lucha contra el terrorismo internacional continúa siendo una de las prioridades estratégicas de Washington en la región.