Funcionarios ucranianos se reúnen con fabricantes de armas de EU antes del encuentro entre Trump y Zelenski

KIEV- Una delegación del gobierno de Ucrania se reunió con importantes fabricantes de armas durante una visita a Estados Unidos, afirmó un alto funcionario de Kiev, antes de la reunión que mantendrá el presidente Volodímir Zelenski con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca más tarde esta semana.

El grupo, encabezado por el jefe de la oficina del presidente ucraniano, Andrii Yermak, y la primera ministra, Yuliia Svyrydenko, se reunió con representantes de Lockheed Martin y Raytheon, escribió Yermak en una publicación de Telegram.

Aunque no reveló el contenido de las conversaciones, Yermak dijo que la cooperación entre su país y las dos empresas “sigue creciendo” mientras Ucrania busca más ayuda para resistir la guerra de Rusia, que comenzó el 24 de febrero de 2022.

Mykhailo Podolyak, asesor de Yermak, afirmó en X que Ucrania busca misiles de crucero, sistemas de defensa aérea y acuerdos de producción conjunta de drones de Estados Unidos.

Raytheon fabrica sistemas de defensa antiaérea Patriot, que han sido vitales para los esfuerzos ucranianos de contrarrestar los ataques de largo alcance del Kremlin, y misiles de crucero Tomahawk. Kiev está ansioso por obtener estos proyectiles, que podrían permitir a Ucrania atacar objetivos en el interior de Rusia, incluyendo la capital, Moscú, de forma precisa y con grandes ojivas.

Lockheed Martin también fabrica una amplia gama de sofisticados sistemas de armas que pueden ayudar a Ucrania.

Aunque se espera que en su encuentro en el Despacho Oval Zelenskyy pida a Trump el visto bueno para adquirir Tomahawks, Washington ha dudado en acceder por temor a que pueda agravar la guerra y ampliar las tensiones entre la Casa Blanca y el Kremlin.

Pero Trump advirtió el domingo a Rusia que podría enviar misiles Tomahawk a Ucrania si Moscú no finaliza la guerra pronto, en una posible amenaza para aumentar la presión sobre el líder ruso, Vladímir Putin, para que ceda.

Putin dijo que los Tomahawks no cambiarían la situación en el campo de batalla en Ucrania, y el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, afirmó en declaraciones publicadas el domingo que el tema de los misiles es “muy preocupante” para Moscú.

Los ministros de Defensa de la OTAN se reunieron en Bruselas el miércoles para abordar formas de mantener el suministro de armas Ucrania después de la caída de la ayuda militar europea a Kiev en verano. Los aliados europeos y Canadá están comprando armas estadounidenses para ayudar a las tropas ucranianas a contener a las fuerzas rivales.

Por otra parte, la primera ministra ucraniana dijo que se reunió con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, el martes mientras Kiev y Washington ultiman el Fondo de Reinversión Estados Unidos-Ucrania, que forma parte de un acuerdo que da acceso a Estados Unidos a los vastos recursos minerales ucranianos

Svyrydenko dijo que el fondo está “a varias decisiones importantes” de comenzar a funcionar.

Los primeros proyectos que recibirán inversiones en los sectores críticos de minerales, energía e infraestructura están tomando forma, explicó.

Mientras tanto, Rusia y Ucrania continuaron con sus ataques casi diarios contra activos energéticos rivales: Kiev intenta mermar los suministros de combustible rusos y los beneficios que obtiene con él y Moscú busca paralizar la red eléctrica ucraniana antes del invierno.

Las fuerzas armadas de Ucrania llevaron a cabo un ataque nocturno contra una terminal de petróleo en Feodosia, en la península de Crimea anexionada por Rusia, según una publicación del Estado Mayor en Telegran el miércoles. La terminal es un importante enlace logístico que suministra combustible a las fuerzas rusas, agregó.

El ataque dañó 16 depósitos de combustible que aún estaban intactos después de que las fuerzas ucranianas atacaran el recinto la semana pasada y provocaran un incendio, explicó.

Además, Naftogaz Group, la mayor empresa de petróleo y gas de Ucrania, dijo el miércoles que Rusia atacó una de sus centrales térmicas durante la noche, en el último de una serie de operativos importantes contra las instalaciones e infraestructura de gas natural de la compañía.

Al menos dos regiones ucranianas reportaron apagones.