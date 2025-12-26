Gabinete de Japón da luz verde al presupuesto récord de defensa para disuadir a China

TOKIO- El gabinete de Japón aprobó el viernes un plan de presupuesto de defensa récord que supera los 9 billones de yenes (58.000 millones de dólares) para el próximo año, con el objetivo de fortalecer su capacidad de contraataque y defensa costera con misiles de crucero y arsenales no tripulados a medida que aumentan las tensiones en la región.

El borrador del presupuesto para el año fiscal 2026, que comienza en abril, aumenta 9.4% respecto de 2025 y marca el cuarto año del programa quinquenal en curso de Japón para duplicar el gasto anual en armamento al 2% del producto interno bruto.

El aumento se produce mientras Japón enfrenta una tensión elevada con China. La primera ministra Sanae Takaichi dijo en noviembre que el ejército de su país podría involucrarse si China tomara medidas contra Taiwán, la isla autónoma que Beijing dice debe estar bajo su dominio.

El gobierno de Takaichi, bajo presión de Estados Unidos para un aumento militar, se comprometió a alcanzar el objetivo del 2% para marzo, dos años antes de lo planeado. Japón también planea revisar la política de seguridad y defensa en curso para diciembre de 2026 para fortalecer aún más su ejército.

Misiles y drones se sumarán a la defensa de las islas del suroeste

Japón está reforzando su capacidad ofensiva con misiles de largo alcance para atacar objetivos enemigos desde la distancia, un cambio importante respecto de su principio de posguerra que limita el uso de la fuerza a la autodefensa.

La estrategia de seguridad actual, adoptada en 2022, nombra a China como el mayor desafío estratégico del país y pide un papel más ofensivo para las Fuerzas de Autodefensa de Japón bajo su alianza de seguridad con Estados Unidos.

El nuevo plan de presupuesto asigna más de 970 mil millones de yenes (6,200 millones de dólares) para fortalecer la capacidad de misiles de “distancia” de Japón. Incluye una compra de 177 mil millones de yenes (1,130 millones de dólares) de misiles superficie-barco Tipo-12 desarrollados y mejorados localmente con un alcance de aproximadamente mil kilómetros (620 millas).