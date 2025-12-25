Japón considera que licencias chinas a exportaciones de acero no reducirán precios

CDMX.- El presidente de la Federación Japonesa del Hierro y el Acero, Tadashi Imai, afirmó que el plan de China para exigir licencias de exportación a partir de 2026 no será suficiente para reducir los volúmenes de exportación del metal ni para impulsar una recuperación de los precios en el mercado internacional.

China, el mayor productor mundial de acero, prevé implementar el sistema de permisos como una medida para regular las exportaciones, en un contexto de envíos elevados que han detonado respuestas proteccionistas en diversos países.

TE PUEDE INTERESAR: Procesan en Chiapas a integrante de secta que roba niños para matrimonios forzados

De acuerdo con Imai, la medida estaría orientada principalmente a controlar la calidad y limitar la salida de productos considerados de menor estándar, por lo que no se perfila como un instrumento eficaz para los objetivos asociados a la reducción de exportaciones o la recuperación de precios.

El tema se enmarca en la preocupación internacional por el crecimiento de las exportaciones de acereras chinas. Japón se encuentra entre los países que han cuestionado el papel de los subsidios y su efecto en la sobreproducción y en la colocación de acero a bajo costo en el exterior.

TE PUEDE INTERESAR: Investigan muerte de un juez de control en Chihuahua; llevaba caso de César Duarte

En el ámbito interno, la federación anticipó que la demanda doméstica de acero en Japón se mantendrá estable en el ejercicio fiscal que inicia en abril, apoyada por los sectores de construcción y manufactura, por lo que la producción de acero crudo no registraría variaciones relevantes respecto del año en curso.

No obstante, el Ministerio de Comercio e Industria de Japón estimó esta semana que la producción de acero crudo en el año fiscal actual caerá 3.2%, a 80.33 millones de toneladas, el nivel más bajo desde el ejercicio de 1968.

TE PUEDE INTERESAR: Starlink y módems en prisión: lo hallado en cateos de 2025 en Sinaloa

Cuestionado sobre el efecto de los aranceles de Estados Unidos —incluido un gravamen de 50% al acero y un arancel de 15% a bienes japoneses—, Imai, quien también preside Nippon Steel, señaló que estas medidas recortarían alrededor de 20 mil millones de yenes en la utilidad de su compañía durante el presente ejercicio fiscal.

El directivo añadió que las exportaciones de su empresa a Estados Unidos se reducirían aproximadamente a la mitad frente al año previo, aunque consideró que el impacto agregado, incluidos los efectos indirectos por el arancel relacionado con el sector automotriz, ha sido menor a lo previsto. Con información de La Jornada