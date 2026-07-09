Gasolina cara y tensión con Irán disparan autos eléctricos en EU

WASHINGTON.- Los vehículos eléctricos usados se encarecieron en junio un 12% en Estados Unidos, un ritmo muy superior al del conjunto del mercado de segunda mano, debido a la subida de la gasolina, la guerra con Irán y la recuperación de la demanda por modelos electrificados, según datos divulgados este jueves por Cox Automotive.

El índice Manheim de vehículos usados de Cox Automotive, una de las principales referencias del mercado mayorista estadounidense, aumentó en junio un 2.1% interanual y un 0.1% respecto a mayo, hasta situarse en 212.9 puntos.

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Pero el comportamiento de los eléctricos fue mucho más marcado: el índice específico de vehículos eléctricos usados subió un 12% interanual, frente al avance del 1.7% registrado por los vehículos no eléctricos.

Cox Automotive señaló que los eléctricos usados han registrado desde el primer trimestre una evolución más favorable que los modelos no eléctricos, aunque en la última semana de junio registraron su primera caída desde comienzos de marzo.

La compañía también destacó que las ventas de eléctricos usados crecieron con fuerza en el segundo trimestre. Las ventas de eléctricos en el índice Manheim, las de mayoristas, aumentaron un 20% interanual, mientras que las ventas minoristas de eléctricos usados subieron un 1%.

El repunte se produce mientras el mercado general de vehículos usados mantiene una evolución más contenida.

Cox indicó que las ventas minoristas de usados acumulan una caída del 2% en lo que va de año, mientras que las ventas de vehículos nuevos bajan un 3% frente al mismo periodo de 2025.

Para el conjunto de 2026, Cox Automotive prevé que el índice Manheim cierre diciembre con un aumento interanual del 2%.

La firma calcula además que las ventas totales de usados en EU alcanzarán los 38.4 millones de unidades este año, un 0.5% menos que en 2025, y que las ventas de vehículos nuevos sumarán 15.8 millones, un descenso del 1.7%.