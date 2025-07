Georges Abdallah, el preso por terrorismo más antiguo de Europa, saldrá en libertad

Abdallah, fundador de las Facciones Armadas Revolucionarias Libanesas (FARL), nació en Líbano el 2 de abril de 1951, por lo que será liberado a los 74 años, si acepta no regresar más a Francia.

Tres meses después fue asesinado un diplomático israelí en París, Yacov Barsimentov, y en marzo de 1984 el cónsul de EE.UU. en Estrasburgo, Robert Onan Homme, escapó a un atentado.

Abdallah fue arrestado en 1984 en Lyon, siendo condenado en 1986 a cuatro años de prisión por asociación de malhechores, pero en febrero de 1987 sería sentenciado a perpetuidad por complicidad en el asesinato de los dos diplomáticos citados.

TE PUEDE INTERESAR: El terrorista “Carlos”, testigo de la boda de dos hombres convictos

También fue condenado como cómplice en el intento de asesinato del cónsul Robert Onan Homme.

Entre 1985 y 1986 se produjo una ola de atentados reivindicados por las FARL que ensangrentaron las calles de París, con trece muertos y más de 300 heridos, para lograr la liberación de diversos terroristas detenidos en Francia, entre ellos Abdallah.

El preso intentó acogerse a la libertad condicional hasta en once ocasiones, pero sus solicitudes, contra las que no faltaron las presiones estadounidenses, no prosperaron.