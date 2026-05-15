Gabinete de Seguridad confirma que Gerardo Mérida ingresó a EU y está bajo custodia; ¿qué cargos enfrenta?

El Gabinete de Seguridad confirmó este viernes 15 de mayo que Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, ingresó a Estados Unidos desde Hermosillo, Sonora, donde quedó bajo custodia del Marshals Service (Servicio de Alguaciles) de los Estados Unidos. El comunicado indicó que el pasado 11 de mayo cruzó por la Garita de Nogales hacia Arizona, en ese momento que quedó bajo custodia de la agencia federal del Departamento de Justicia. “El Gabinete de Seguridad informa que el ex secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, ingresó a Estados Unidos desde Hermosillo, Sonora, el pasado 11 de mayo, y cruzó por la Garita de Nogales hacia Arizona”, se puede leer en la publicación de X.

La dependencia de seguridad señaló que junto con el Gobierno de México, y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) mantiene comunicación institucional con las autoridades estadounidenses, en el marco de los mecanismos de cooperación internacional.

“El Gobierno de México, a través de la SRE y el Gabinete de Seguridad, mantiene comunicación institucional con las autoridades estadounidenses, en el marco de los mecanismos de cooperación internacional”, concluye el post. Posteriormente, según fuentes a medios de comunicación, el exfuncionario de seguridad fue trasladado a Brooklyn, Nueva York.

NARCOACUSACIÓN A GERARDO MÉRIDA SÁNCHEZ Gerardo Mérida Sánchez es uno de los 10 políticos mexicanos señalados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico. Estados Unidos acusa a Mérida Sánchez de conspiración para la importación de narcóticos, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, también por conspirar para poseer dicho armamento, esta misma acusación incluye al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Estados Unidos lo acusa de recibir 100 mil dólares mensuales en efectivo de parte de ‘Los Chapitos’, facción del Cártel de Sinaloa, a cambio de no interferir en las operaciones de tráfico de drogas del cártel de Sinaloa.

“En 2023 y 2024, o alrededor de esos años, Gerardo Mérida Sánchez, el acusado, en su calidad de secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, aceptó más de $100,000 dólares estadounidenses en sobornos mensuales en efectivo de Los Chapitos”, se lee en el documento del Departamento de Justicia estadounidense. Tampoco realizó detenciones de miembros de ‘Los Chapitos’ y no dio notificación previa de las próximas operaciones de las autoridades del orden público, “incluyendo notificación previa de redadas en laboratorios de drogas”, destacó.

Los documentos señalan que el exfuncionario notificaba al grupo criminal con antelación de al menos 10 redadas a laboratorios de drogas, permitiendo a la organización liderada por los hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán de evacuar personal y sustancias “antes de que la policía pudiera incautar los materiales o realizar detenciones de miembros”. Este viernes, una fuente del Departamento de Justicia confirmó a medios de comunicación que Gerardo Mérida Sánchez se encontraba custodiado en el país vecino del norte.

FUE TRASLADADO A NUEVA YORK El exsecretario de Seguridad Pública sinaloense fue custodiado rumbo al Distrito Sur de Nueva York, indicaron fuentes a medios de comunicación. Su expediente registrado en Arizona es el S9 23 Cr. 180, pero va a quedar radicado en NY. Al día siguiente, el 12 de mayo, se llevó su comparecencia inicial en la Corte de Distrito de Arizona ante el juez magistrado Eric J. Markovich, con la representación del defensor público Jordan Perry Malka, en esta renunció formalmente a su derecho de tener una audiencia de identidad y de causa probable. El juez ordenó su traslado de Arizona al Distrito Sur de Nueva York para celebrar su audiencia de detención y se decidirá si el exfuncionario de la administración de Rubén Rocha Moya puede salir bajo fianza; el registro de la Agencia Federal de Prisiones (BOP, por sus siglas en inglés) señala que Mérida Sánchez se encuentra detenido en la cárcel de Brooklyn.

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