Giorgia Meloni promete asegurar las fronteras de Italia y aprueba un proyecto que permite bloqueos navales

La legislación es el último paso en la ofensiva del gobierno de extrema derecha de Giorgia Meloni contra la migración irregularLa primera ministra italiana ha dicho que su gobierno desplegará todas las herramientas a su disposición para “garantizar la seguridad de nuestras fronteras” después de aprobar un proyecto de ley que autoriza bloqueos navales para impedir que los barcos lleguen a Italia durante períodos de “presión excepcional”.

El proyecto de ley es el último paso en la ofensiva del gobierno de extrema derecha de Giorgia Meloni contra la inmigración irregular, que ha incluido medidas duras contra los barcos de rescate de caridad, penas de cárcel más severas para los traficantes de personas y planes destinados a repatriar rápidamente a las personas.

Según la legislación, que debe ser aprobada por ambas cámaras del parlamento, las autoridades italianas tendrían el poder de prohibir a los barcos ingresar a las aguas territoriales del país por hasta 30 días, prorrogables por hasta seis meses, en situaciones de “amenazas graves al orden público o la seguridad nacional”, como el terrorismo.

La medida, que llega después de que se teme que cientos de personas hayan muerto al cruzar el Mediterráneo desde el norte de África durante una reciente y poderosa tormenta, también faculta a las autoridades a imponer el bloqueo durante períodos de aumentos dramáticos en las llegadas de barcos.

Quienes incumplan las normas se enfrentan a multas de hasta 50.000 € (43.500 £) y podrían ver sus embarcaciones confiscadas en caso de reincidencia, una medida dirigida a los barcos de rescate. En tales casos, los pasajeros a bordo podrían ser transportados a países distintos de su país de origen, con los que Italia tiene acuerdos específicos de repatriación.

El Parlamento Europeo aprobó esta semana cambios a las normas de asilo de la UE en respuesta a la presión de los estados miembros, incluida Italia, para un enfoque más severo.

En un mensaje de video en las redes sociales, Meloni dijo que la legislación incluía medidas para acelerar la deportación de personas condenadas por delitos y ampliaba los casos que podrían resultar en una expulsión, por ejemplo, si un extranjero agrede a un oficial de policía o es acusado de esclavitud o violencia doméstica.

“Si quieres vivir aquí, debes respetar las leyes italianas”, dijo Meloni.

Según cifras del Ministerio del Interior de Italia, 66.296 personas llegaron en barco a las costas italianas en 2025, una ligera caída respecto al año anterior, pero aproximadamente la mitad del número de llegadas en 2023, cuando el gobierno de extrema derecha de Italia reforzó y promulgó acuerdos con Libia y Túnez para detener el flujo.

Meloni dijo: «A todos aquellos que dijeron que era imposible, quiero recordarles que nada es realmente imposible para quienes están decididos a hacer algo. Y estamos decididos a garantizar la seguridad de nuestras fronteras y de nuestros ciudadanos, y utilizaremos todos los recursos a nuestra disposición para lograrlo».