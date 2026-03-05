$!Coahuila: Gobierno federal será socio mayoritario en nuevo puente Puerto Verde

El proyecto del puente internacional Puerto Verde, en Piedras Negras, fue ratificado como una de las obras estratégicas del Gobierno federal durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El director de Banobras, Jorge Mendoza Sánchez, informó que este cruce fronterizo —junto con otros seis proyectos— operará bajo un modelo de inversión mixta.

“Estos cruces fronterizos ya cuentan con el permiso del lado de Estados Unidos; es decir, también habrá inversión en la infraestructura en su territorio. Esto permitirá agilizar el tránsito de mercancías y vehículos vinculados al comercio exterior que cruzan de México hacia Estados Unidos y viceversa”, explicó.

El funcionario confirmó que Puerto Verde y los demás proyectos bajo este esquema pasarán a ser 51 por ciento propiedad del Gobierno federal.

“Estamos contemplando mecanismos de gobernanza y operación corporativa que protejan a los inversionistas privados, quienes aportarán el capital inicial. La empresa desarrollará el proyecto atendiendo los lineamientos de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, y se garantizará que el sector privado recupere su inversión antes de cualquier reparto de utilidades”, precisó.

Asimismo, el funcionario federal destacó que se consideran obras en la carretera 57, tramo Saltillo–Monclova, así como la conexión urbana Saltillo–Ramos Arizpe sobre la misma vía federal.