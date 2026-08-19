Sheinbaum exhibe a Fernando Cerimedo, socio de La Derecha Diario, acusado de intento de feminicidio contra su esposa

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se refirió este miércoles a la detención en Bolivia de Fernando Cerimedo, a quien identificó como uno de los fundadores de La Derecha Diario, después de que un periodista la cuestionara sobre el caso y su relación con Javier Negre. Durante la conferencia de prensa, la mandataria abordó también las acusaciones que pesan contra Cerimedo, luego de que su expareja sentimental, la abogada Nadia Avelar, lo señalara por un presunto intento de feminicidio. De acuerdo con la información expuesta durante la conferencia, Cerimedo habría sido detenido en Bolivia después de que Avelar denunciara que presuntamente contrató a dos personas para atacarla. La mujer habría sobrevivido al ataque y presentado una denuncia ante las autoridades. Sheinbaum hizo referencia al caso al responder a un cuestionamiento sobre las actividades de La Derecha Diario en México y sobre la relación entre Cerimedo y Negre.

SHEINBAUM CUESTIONA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DERECHA DIARIO La presidenta señaló que La Derecha Diario es un medio digital relacionado con otros medios y afirmó que su gobierno ya ha abordado anteriormente su funcionamiento y presencia en distintos países de América Latina. “Pues sí hay que opinar por este medio. Este medio es un medio digital que está vinculado con otros medios. Asimismo se pusieron La Derecha Diario. Ya hemos platicado aquí lo que es La Derecha”, declaró. Sheinbaum también cuestionó las prácticas que, según su postura, utiliza este medio para amplificar contenidos en redes sociales mediante cuentas automatizadas. “Utilizan en este medio para potenciar noticias en las redes sociales vinculadas a muchos robots, muchos bots, que con dinero potencian noticias para hacer como una opinión, como si lo que ocurriera en las redes sociales realmente fuera lo que pensaran las personas, pero no”, afirmó. La presidenta sostuvo que este tipo de mecanismos pueden generar una gran cantidad de publicaciones a partir de contenidos difundidos mediante cuentas pagadas o automatizadas. “Hay una nota y si alguien paga a través de un mecanismo que ha desarrollado durante algún tiempo con robots, pues entonces la noticia se hace gigantesca”, explicó. RELACIONA AL MEDIO CON CAMPAÑAS EN REDES SOCIALES Sheinbaum recordó que a finales de 2025 su gobierno había señalado la participación de La Derecha Diario en una red de difusión de contenidos vinculada con publicaciones sobre la llamada marcha de la Generación Z. “Aquí lo presentamos a finales de 2025 por el tema de aquellas publicaciones que se hicieron alrededor de la marcha de la Generación Z, si ustedes recuerdan”, señaló. La presidenta afirmó que en aquella ocasión se presentó información para explicar cómo, según su versión, se habrían utilizado mecanismos de difusión artificial en redes sociales para incrementar el alcance de determinados contenidos. “Bueno, en ese momento dijimos, La Derecha Diario es parte de esta red que no solo opera en México, sino que también opera principalmente en países de América Latina y que está vinculada con redes de políticas en distintos países, particularmente América Latina, vinculados con la derecha”, agregó.

SHEINBAUM IDENTIFICA A CERIMEDO Y NEGRE COMO FUNDADORES Durante su intervención, la presidenta señaló a Fernando Cerimedo y Javier Negre como fundadores de La Derecha Diario. “¿Quiénes fundaron este medio, La Derecha de derecha? Dos personas, Cerimedo, esta persona que ayer fue detenida en Bolivia, y Negre”, dijo. Sheinbaum también mostró durante la conferencia una publicación realizada por Javier Negre el 27 de diciembre de 2025, en la que aparece junto a Cerimedo. La mandataria leyó parte del mensaje publicado por Negre: “Celebrando con mi socio Fer Cerimedo, un año de victorias electorales y de crecimiento brutal de La Derecha Diario. Ya saben que Bolivia, Ecuador, Argentina, Honduras y Chile fueron conquistadas por La Derecha y el papel del medio fue fundamental”. Sheinbaum señaló que la publicación fue realizada por el propio Negre y sostuvo que con ella se mostraba la relación entre ambos. SHEINBAUM MENCIONA VÍNCULO DE JAVIER NEGRE CON RICARDO SALINAS PLIEGO Durante la conferencia también hizo referencia a una publicación de Javier Negre en la que, según señaló, el periodista informó que había sido contratado en México por Ricardo Benjamín Salinas Pliego. “Él mismo publicó que aquí en México lo contrató Salinas Pliego. Y pues hay una relación, un vínculo entre ellos”, afirmó la presidenta. Sheinbaum sostuvo que la relación entre ambos ya había sido expuesta públicamente y que no se trataba de información obtenida de manera confidencial. La mandataria vinculó este señalamiento con sus críticas al funcionamiento de La Derecha Diario y con la difusión de contenidos mediante redes sociales. CERIMEDO FUE DETENIDO TRAS DENUNCIA DE SU EXPAREJA Respecto al caso ocurrido en Bolivia, Sheinbaum señaló que Cerimedo fue detenido después de que su expareja presentara una denuncia en su contra. “Ayer fue detenido en Bolivia, acusado por su esposa de intento de feminicidio, que contrató a dos sicarios que le dispararon y que sobrevivió, pues afortunadamente”, declaró. La presidenta agregó que la mujer también habría realizado otros señalamientos contra Cerimedo, aunque precisó que la denuncia fue presentada por ella. “Entonces presenta una denuncia la esposa y lo detienen”, afirmó. Los señalamientos expuestos durante la conferencia corresponden a una acusación y deberán ser determinados por las autoridades competentes conforme avance el procedimiento judicial.

SHEINBAUM VUELVE A CUESTIONAR A LA DERECHA DIARIO Al retomar el tema, la presidenta sostuvo que el caso de Cerimedo se suma a los cuestionamientos que previamente había realizado sobre La Derecha Diario. “El tema central es que nosotros aquí hemos denunciado que La Derecha Diario es un medio que fomenta la difusión de noticias falsas y genera opinión a partir de dinero”, señaló. Sheinbaum también hizo referencia nuevamente a la publicación de Negre de diciembre de 2025 y a la fotografía que compartió junto con Cerimedo. “Y ahora, después de haber publicado en diciembre del 2025 de que pusiera esta foto en la mañanera, pues ya ahora sí ya la puse”, dijo. La presidenta concluyó su intervención señalando que corresponde al público formar su propia opinión sobre los hechos y las personas involucradas.