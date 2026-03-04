Gobierno de Trump ataca casi 2 mil objetivos iraníes en las primeras 100 horas de la Operación Furia Épica

Estados Unidos ha atacado casi 2 mil objetivos iraníes en las primeras 100 horas de la Operación Furia Épica mientras los oficiales militares prometieron seguir atacando al régimen “desde el lecho marino hasta el espacio y el ciberespacio”.

Más de 50 mil soldados estadounidenses han sido desplegados como parte de la “mayor acumulación militar” en el Medio Oriente en una generación, según el almirante de la Marina de Estados Unidos, Brad Cooper.

“Por orden del presidente de los Estados Unidos y del secretario de Guerra, nuestro ejército en Medio Oriente ha emprendido una operación sin precedentes para eliminar la capacidad de Irán de amenazar a los estadounidenses como lo ha estado haciendo durante casi medio siglo”, dijo Cooper en un video publicado en X el martes.

Estados Unidos ha desplegado más de 50.000 soldados junto con 200 aviones de combate, dos portaaviones y un número no revelado de bombarderos desde que comenzó la “Operación Furia Épica” el sábado.

“Estas fuerzas aportan una enorme cantidad de potencia de fuego, lo que representa la mayor acumulación de tropas de Estados Unidos en Medio Oriente en una generación”, dijo Cooper.

“Muchos de ustedes recordarán la conmoción y el asombro que causaron los ataques de 2003. Las primeras 24 horas de esta operación duplicaron su escala y continuamos con ataques 24/7 contra Irán, desde el lecho marino hasta el espacio y el ciberespacio”, añadió.

Casi 2.000 objetivos iraníes fueron alcanzados en las primeras 100 horas de la operación conjunta con Israel, y Estados Unidos disparó más de 2.000 municiones.

Cooper dijo que Estados Unidos ha “disminuido severamente” las defensas aéreas iraníes y ha destruido cientos de misiles balísticos, lanzadores y drones.

“En términos simples, estamos disparando a todo lo que pueda dispararnos”, dijo.

Las fuerzas estadounidenses han utilizado sus diversos bombarderos, incluidos los B-2, B-1 y B-52, en operaciones “en lo profundo de Irán”.

Al menos 17 barcos y un submarino iraníes fueron atacados por Estados Unidos.

“También estamos hundiendo la Armada iraní, toda la Armada, hasta ahora”, dijo Cooper.

No se ha localizado ningún barco con bandera iraní en aguas de Oriente Medio tras el lanzamiento de la operación.

“No nos detendremos; seguiremos realizando operaciones dinámicas de selección de blancos. Estamos buscando los últimos lanzadores móviles de misiles balísticos que quedan en Irán, para eliminar lo que yo definiría como su capacidad de lanzamiento remanente”, declaró Cooper.

Un ataque de represalia iraní mató a seis militares estadounidenses en un ataque con drones en el puerto de Shuaiba, en Kuwait, el domingo.

El capitán Cody Khork, de 35 años, de Florida; el sargento de primera clase Noah Tietjens, de 42 años, de Nebraska; la sargento de primera clase Nicole Amor, de 39 años, de Minnesota; y el sargento Declan Coady, de 20 años, de Iowa, fueron identificados como cuatro de los seis muertos en el ataque.

Otros ataques iraníes han tenido como objetivo bases estadounidenses en todo Medio Oriente y el martes, el consulado estadounidense en Dubái fue atacado por un avión no tripulado iraní.

“Para que quede claro, Irán está atacando indiscriminadamente a civiles con el lanzamiento de misiles y drones”, dijo Cooper. “Lo han visto en televisión; la evidencia es clarísima y contundente”.

El líder del Comando Central de Estados Unidos dijo que la capacidad de Irán para atacar a Estados Unidos estaba disminuyendo debido a los continuos ataques a su infraestructura militar.

“Mi evaluación operativa general es que estamos por delante de nuestro plan de juego”, dijo Cooper.