Gobierno de Trump y de Putin elaboran plan de paz para Ucrania inspirado en Gaza

Internacional
/ 19 noviembre 2025
    Gobierno de Trump y de Putin elaboran plan de paz para Ucrania inspirado en Gaza
    El plan pretende ser un proyecto integral que no solo ponga fin a la guerra en Ucrania, sino que también aborde cuestiones relativas a las garantías de seguridad para el gobierno de Kiev y el resto de Europa. FOTO: AP

El marco de 28 puntos está inspirado en la hoja de ruta de 20 puntos del presidente Trump para poner fin a la guerra entre Israel y los terroristas de Hamás en la Franja de Gaza

La administración de Donald Trump y funcionarios rusos han estado elaborando en secreto un plan revisado para poner fin a la invasión de Ucrania por parte de Moscú, que ya dura 33 meses.

Según informó Axios, citando a funcionarios estadounidenses y rusos, el marco de 28 puntos está inspirado en la hoja de ruta de 20 puntos del presidente Trump para poner fin a la guerra entre Israel y los terroristas de Hamás en la Franja de Gaza.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Qué aliados tiene Venezuela? La amenaza militar de EE. UU. los pone a prueba

El plan pretende ser un proyecto integral que no solo ponga fin a la guerra en Ucrania, sino que también aborde cuestiones relativas a las garantías de seguridad para el gobierno de Kiev y el resto de Europa, así como las futuras relaciones entre Washington y las dos naciones en guerra.

“Sentimos que la posición rusa está siendo escuchada de verdad”, dijo Kirill Dmitriev, director del fondo soberano de Rusia, quien ha asumido un papel más importante en la ofensiva diplomática del Kremlin, en una entrevista concedida el lunes a dicho medio.

Dmitriev agregó que se reunió con el enviado especial de Trump, Steve Witkoff , y otros funcionarios de la administración durante tres días en Miami a finales del mes pasado.

Mientras tanto, un funcionario ucraniano declaró al medio que Witkoff discutió el plan con el asesor de seguridad nacional de Kiev, Rustem Umerov.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, estuvo el miércoles en Turquía para reunirse con el presidente del país, Recep Tayyip Erdogan.

“En primer lugar, hablaremos de las máximas capacidades para garantizar que Ucrania alcance una paz justa”, dijo Zelensky a los periodistas sobre los planes para su reunión con Erdogan, y añadió: “Vemos algunas posturas y señales de Estados Unidos, bueno, ya veremos mañana”.

Durante la noche, drones y misiles rusos bombardearon la ciudad occidental de Ternopil, impactando dos bloques de apartamentos de nueve pisos y matando al menos a 20 personas, entre ellas dos niños, e hiriendo al menos a otras 66.

Temas


Guerras
Paz
Guerra Rusia-Ucrania

Personajes


Donald Trump
Vladímir Putin

true

Miguel Sagnelli

Especialista en temas de geopolítica internacional. Ha trabajado en medios de Europa y nacionales por más de 10 años.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Autoridades estatales presentaron la expectativa que se tiene con este programa de cara al 2030.

Coahuila: Fortalecen Educación Dual; presentan plan 2026-2030
El gobernador Manolo Jiménez detalló las obras que se han realizado en materia de infraestructura vial y movilidad para la Región Sureste.

Saltillo: Entregarán ampliación del Nazario Ortiz la próxima semana; vienen más obras para la Región Sureste

El gobierno de Claudia Sheinbaum firmó un convenio con el Centro de Supercómputo de Barcelona para crear la Supercomputadora Nacional, que fortalecerá el SAT, el clima, la IA y el campo.

Sheinbaum impulsa supercomputadora nacional para IA, Clima y datos del SAT; firma convenio

México será sede del APEC 2028; Ebrard destaca impulso al comercio, cadenas de suministro y economía digital. Evento incluirá a MIPYMES y startups.

México será sede de APEC 2028 y fortalece liderazgo económico global, confirma Ebrad

Morena exhibió facturas que señalan que Edson Andrade, impulsor de la marcha de la Generación Z, habría recibido más de dos millones de pesos del PAN, pese a haberse declarado apartidista.

Edson Andrade, impulsor de la marcha de la Generación Z, recibió pagos del PAN, revela Morena
Personas cercanas al exfuncionario abarrotaron la iglesia San Pablo Apóstol para dar el último adiós.

Familiares, amigos y funcionarios de todos los partidos despiden al exregidor Alberto Leyva, en Saltillo

Los trabajos que se estarán solicitando de entrada para la construcción del tren son del área de la construcción como lo son electricistas, plomeros, carpinteros y albañiles. FOTO: ESPECIAL.

Anuncian Feria de Empleo en Saltillo; se ofrecerán vacantes para obra del tren Saltillo–Nuevo Laredo
Durante el mes de noviembre, adultos mayores recibirán el pago de la Pensión Bienestar, correspondiente a seis mil 200 pesos bimestrales, de acuerdo con el calendario oficial de pago.

Pensión del Bienestar... calendario oficial del 19 al 27 de noviembre para pago de 6 mil 200 pesos