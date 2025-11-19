Gobierno de Trump y de Putin elaboran plan de paz para Ucrania inspirado en Gaza

La administración de Donald Trump y funcionarios rusos han estado elaborando en secreto un plan revisado para poner fin a la invasión de Ucrania por parte de Moscú, que ya dura 33 meses.

Según informó Axios, citando a funcionarios estadounidenses y rusos, el marco de 28 puntos está inspirado en la hoja de ruta de 20 puntos del presidente Trump para poner fin a la guerra entre Israel y los terroristas de Hamás en la Franja de Gaza.

El plan pretende ser un proyecto integral que no solo ponga fin a la guerra en Ucrania, sino que también aborde cuestiones relativas a las garantías de seguridad para el gobierno de Kiev y el resto de Europa, así como las futuras relaciones entre Washington y las dos naciones en guerra.

“Sentimos que la posición rusa está siendo escuchada de verdad”, dijo Kirill Dmitriev, director del fondo soberano de Rusia, quien ha asumido un papel más importante en la ofensiva diplomática del Kremlin, en una entrevista concedida el lunes a dicho medio.

Dmitriev agregó que se reunió con el enviado especial de Trump, Steve Witkoff , y otros funcionarios de la administración durante tres días en Miami a finales del mes pasado.

Mientras tanto, un funcionario ucraniano declaró al medio que Witkoff discutió el plan con el asesor de seguridad nacional de Kiev, Rustem Umerov.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, estuvo el miércoles en Turquía para reunirse con el presidente del país, Recep Tayyip Erdogan.

“En primer lugar, hablaremos de las máximas capacidades para garantizar que Ucrania alcance una paz justa”, dijo Zelensky a los periodistas sobre los planes para su reunión con Erdogan, y añadió: “Vemos algunas posturas y señales de Estados Unidos, bueno, ya veremos mañana”.

Durante la noche, drones y misiles rusos bombardearon la ciudad occidental de Ternopil, impactando dos bloques de apartamentos de nueve pisos y matando al menos a 20 personas, entre ellas dos niños, e hiriendo al menos a otras 66.