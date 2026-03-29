Robert De Niro lidera protestas contra Trump en Nueva York y llama a defender la democracia

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/ 29 marzo 2026
    Robert De Niro lidera protestas contra Trump en Nueva York y llama a defender la democracia
    El actor Robert De Niro encabezó una protesta en Nueva York contra Donald Trump, en el marco del movimiento “No Kings”. Foto: Olga Fedorova / EFE

Miles de personas se movilizaron en todo Estados Unidos para rechazar sus políticas.

El actor Robert De Niro volvió a colocarse en el centro del debate político al encabezar una de las protestas más visibles contra el gobierno de Donald Trump. La manifestación tuvo lugar en Nueva York y formó parte de una jornada nacional de movilizaciones bajo el lema “No Kings” (Sin reyes).

Miles de personas salieron a las calles en los 50 estados de Estados Unidos para expresar su rechazo a las políticas del actual mandatario. En este contexto, la presencia de De Niro no pasó desapercibida, ya que se le vio al frente del contingente con un mensaje claro: “Protegemos nuestra democracia”.

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Un movimiento nacional contra el gobierno

La protesta en Nueva York fue solo una de las múltiples manifestaciones que se realizaron simultáneamente en todo el país. El movimiento “No Kings” se ha convertido en una de las expresiones más visibles de oposición desde el inicio del nuevo mandato presidencial en 2025.

Entre las principales consignas y demandas destacaron:

- Rechazo a políticas migratorias más estrictas

- Críticas al papel del ICE y su actuación

- Posturas en contra de decisiones relacionadas con conflictos internacionales

- Denuncias de tendencias autoritarias en el gobierno

Las pancartas y consignas reflejaron un clima de tensión política creciente, en el que distintos sectores sociales buscan hacer visible su inconformidad.

El mensaje directo de Robert De Niro

Durante la manifestación, De Niro no solo participó de forma simbólica, sino que también tomó la palabra para lanzar un mensaje contundente contra el gobierno. El actor llamó a la ciudadanía a involucrarse activamente y a no permanecer indiferente.

Entre sus declaraciones más destacadas, enfatizó la necesidad de rechazar lo que considera liderazgos corruptos y advirtió sobre los riesgos que, a su juicio, enfrenta la democracia estadounidense.

No es la primera vez que el actor expresa su postura política. En distintas ocasiones ha criticado abiertamente a Trump, incluso calificándolo previamente como un “enemigo” del país. Su participación en esta protesta refuerza su perfil como una figura pública que utiliza su voz para influir en el debate político.

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Un escenario de tensión política en aumento

Las movilizaciones reflejan un momento complejo en Estados Unidos, donde las decisiones del gobierno han generado reacciones tanto a favor como en contra. La combinación de factores internos y externos ha intensificado el debate sobre el rumbo político del país.

En este contexto, figuras públicas como Robert De Niro juegan un papel relevante al amplificar mensajes y atraer la atención mediática hacia ciertos movimientos sociales.

La protesta en Nueva York, junto con las realizadas en otras ciudades, confirma que la oposición al gobierno sigue activa y organizada. Más allá de la jornada específica, el movimiento “No Kings” apunta a mantenerse como un espacio de presión política en los próximos meses.

La participación de miles de personas y el respaldo de figuras influyentes sugieren que el debate continuará escalando, en un escenario donde la ciudadanía busca incidir de forma directa en las decisiones del país.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Estilo de Vida. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía y estilo de vida.


Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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