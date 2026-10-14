Guardia Costera de E.U incauta 16 toneladas de drogas valuadas en 226.7 MDD

La Guardia Costera de Estados Unidos desembarcó más de 16 toneladas de droga en el puerto de Port Everglades, Florida. El cargamento ilícito está valuado en aproximadamente $226.7 millones de dólares y representa uno de los decomisos marítimos más importantes del año.

La incautación incluye casi 30 mil libras de cocaína y más de 3 mil libras de marihuana. Toda esta carga fue recuperada tras seis intervenciones exitosas realizadas en aguas internacionales del Pacífico Oriental.

¿CÓMO SE REALIZÓ EL OPERATIVO EN EL OCÉANO?

La estrategia militar ‘Operación Pacific Viper’ lideró las interceptaciones para frenar a las redes del narcotráfico internacional. En este despliegue colaboran la Guardia Costera de EE. UU., el Comando Sur y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Helicópteros armados y patrulleros especializados persiguieron las embarcaciones en alta mar hasta lograr su neutralización. Gracias a estos patrullajes constantes, las autoridades buscan cortar las rutas marítimas que introducen sustancias ilegales al país.

E IMPACTO DE LAS INCAUTACIONES EN LA SEGUIDAD PÚBLICA

Más de 262 mil libras de cocaína han sido decomisadas desde que inició esta ofensiva marítima coordinada por el gobierno estadounidense. Las autoridades destacan que retirar esta cantidad de sustancias del mercado frena de forma directa el financiamiento de las organizaciones criminales.