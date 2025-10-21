Gustavo Petro, presidente de Colombia reflexiona sobre como ‘deshacerse’ de Trump en una entrevista amenazante

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reflexionó sobre la posibilidad de “deshacerse” del presidente Trump en una entrevista impactante, mientras se intensifica una amarga disputa por la ofensiva de Trump contra las drogas.

Durante el fin de semana, Trump amenazó con cerrar los “campos de la muerte” en Colombia y anunció que recortaría los subsidios estadounidenses al país latinoamericano después de que Petro acusara a Estados Unidos de “asesinato” por un ataque del 15 de septiembre contra un presunto barco con drogas.

“La humanidad tiene una primera salida, que es optar por cambiar a Trump de diversas maneras”, dijo Petro a Daniel Coronell de Univision, según una traducción, cuando se le preguntó sobre su objetivo de lograr la mejor negociación posible para su país.

“La manera más fácil podría ser a través del propio Trump”, añadió Petro. “Si no, deshazte de Trump”, continuó, chasqueando los dedos dramáticamente.

Petro también negó que su objetivo inmediato sea “cambiar a Trump” después de que Coronell sugiriera que su principal “misión es buscar la mejor negociación posible”.

El líder sudamericano admitió que su país está “fuera de control”, pero argumentó que Bogotá es dirigida por su gente y no por un “rey”.

Trump dijo: ‘Colombia está fuera de control’. Claro que está fuera de su control. En una democracia, el gobierno está bajo el control del pueblo, no de Trump. Él no es rey en Colombia; aquí no aceptamos reyes, punto”, se desahogó Petro.

“En el siglo XXI, algunos creen que pueden convertirse en reyes y virreyes, pero en las repúblicas eso no es posible”, dijo más tarde. “Aquí, a los reyes se les corta la cabeza si vienen con actitud de rey”.

La disputa entre los dos líderes mundiales ha estado latente desde el ataque perpetrado en septiembre por la administración Trump a un supuesto barco cargado de drogas.

Trump dijo que el ataque mató a “narcoterroristas confirmados de Venezuela” que estaban en aguas internacionales en ese momento.

Petro, sin embargo, afirmó que la embarcación era colombiana y que era utilizada para pescar y no para transportar drogas.

“Funcionarios del gobierno estadounidense cometieron un asesinato y violaron nuestra soberanía en aguas territoriales”, escribió Petro en X , según una traducción. “El barco colombiano estaba a la deriva y tenía activada la señal de socorro debido a una falla del motor.

“Esperamos explicaciones del gobierno de Estados Unidos”.

Un informe posterior de CNN afirmó que otro de los recientes ataques de Trump en el Caribe había matado a ciudadanos colombianos, citando a funcionarios del Pentágono.

El domingo, Trump criticó a su homólogo colombiano, calificándolo de “líder muy impopular, con una boca fresca hacia Estados Unidos” y “un líder del narcotráfico que alienta fuertemente la producción masiva de drogas”.

Además de cortar la ayuda extranjera a Colombia, Trump amenazó con aumentar los aranceles a Bogotá , que actualmente paga la tasa base del 10%.

Estados Unidos ha enviado más de 207 millones de dólares en ayuda exterior a Colombia este año, según foreignassistance.gov.