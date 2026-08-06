Hace historia el primer vuelo con pasajero de un dron taxi en Kazajistán

ASTANÁ, KAZASJISTÁN- Un dron con un pasajero a bordo ha completado su primer vuelo en la historia de Kazajistán en el marco de un proyecto de taxi aéreo, informó este jueves el Ministerio de Transportes kazajo.

“La aeronave eléctrica de despegue y aterrizaje vertical (eVTOL) realizó un vuelo de demostración (...), en el marco del torneo internacional Juegos del Futuro 2026. Este es el primer vuelo de este tipo con un pasajero en la historia de Kazajistán”, reza el comunicado de Transportes de la república centroasiática.

La aeronave está diseñada para transportar a dos pasajeros, alcanza velocidades de hasta 130 km/h y tiene capacidad para vuelos de hasta 35 kilómetros.