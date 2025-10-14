Hamás realiza ejecuciones públicas, horas después de firmar tratado de paz con Israel

Internacional
/ 14 octubre 2025
    Hamás realiza ejecuciones públicas, horas después de firmar tratado de paz con Israel
    Las imágenes gráficas muestran a ocho hombres brutalmente golpeados y con los ojos vendados, arrodillados en la calle antes de ser asesinados a tiros por hombres armados de Hamás. FOTO: ESPECIAL

El grupo terrorista afirmó, sin aportar pruebas, que los asesinatos tenían como objetivo “criminales y colaboradores de Israel”

Hamás llevó a cabo ejecuciones públicas masivas en Gaza el lunes, apenas horas después de firmar un tratado de paz con Israel, como parte de una serie de sangrientas represalias tras la retirada de las tropas israelíes, según muestra un espantoso video.

Las imágenes gráficas muestran a ocho hombres brutalmente golpeados y con los ojos vendados, arrodillados en la calle antes de ser asesinados a tiros por hombres armados de Hamás frente a una multitud que los vitoreaba.

TE PUEDE INTERESAR: Trump presume su victoria pero evita preguntas sobre el futuro

El grupo terrorista afirmó, sin aportar pruebas, que los asesinatos tenían como objetivo “criminales y colaboradores de Israel”, según informó la BBC.

Entre los muertos se encontraba Ahmad Zidan al-Tarabin, presuntamente responsable de reclutar agentes para una milicia rival no alineada con Hamás, informó el medio israelí Ynet News.

Tras la retirada de las FDI, Hamás ha buscado rápidamente reafirmar su control sobre Gaza, atacando a los “clanes” o grupos armados familiares que habían ganado fuerza durante el conflicto.

El grupo terrorista palestino comenzó sus represalias mortales incluso antes de que se firmara el acuerdo de paz.

El domingo, 52 miembros del poderoso clan Dagmoush murieron en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad interna de Hamas, mientras que 12 terroristas de Hamas, incluido el hijo del alto funcionario Bassem Naim, también murieron, según informes en Gaza.

Según informes, militantes de Hamás utilizaron ambulancias para asaltar el barrio del clan, al que acusaron de colaborar con Israel.

“Es una masacre. Se llevan a la gente a rastras, los niños gritan y mueren, nos queman las casas. ¿Qué hicimos mal?”, dijo la hija de un miembro del clan a Ynet News.

Más temprano el lunes, el presidente Trump sugirió que había dado aprobación a Hamas para manejar la seguridad interna en Gaza “como considere conveniente”, como parte de un acuerdo de paz para devolver a los rehenes vivos restantes a Israel.

“Ellos [Hamás] quieren poner fin a los problemas, y han sido abiertos al respecto, y les dimos aprobación por un período de tiempo”, dijo a un periodista en el Air Force One.

“Cerca de dos millones de personas regresan a edificios demolidos, y pueden ocurrir muchas cosas malas. Así que queremos que sea seguro. Creo que todo irá bien. Quién sabe con certeza”, dijo.

Según el plan de paz de Trump , se esperaba que Hamás se desarmara y entregara el gobierno de Gaza, algo que el grupo terrorista se ha negado a hacer.

Temas


Asesinatos
A20
Guerra en Israel

true

Miguel Sagnelli

Especialista en temas de geopolítica internacional. Ha trabajado en medios de Europa y nacionales por más de 10 años.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Los diputados por Coahuila tuvieron este enfrentamiento en una reunión a puerta cerrada con directivos de CFE.

Coahuila: ¡Hay tiro! Por contratos de carbón, se agarran a golpes diputados federales
Javier Vargas Arias, empresario del sector citrícola, fue asesinado la mañana del miércoles en la vía pública del municipio de Álamo Temapache, en el norte de Veracruz, región reconocida por su alta producción de cítricos.

Veracruz: Reportan asesinato de Javier Vargas, empresario citrícola en Álamo Temapache
La Coca-Cola hecha en México se exporta a más de 20 países y es especialmente codiciada en Estados Unidos, donde los coleccionistas incluso pagan más por las botellas originales de vidrio .

¿De qué está hecha la Coca-Cola Mexicana?... y por qué bajará el azúcar en la bebida
Del ámbito federal, casi la mitad de recursos por aclarar corresponden al Poder Judicial.

Encuentra ASF anomalías por 5.1 mil millones de pesos en gasto de 2024
Trump ha desplegado fuerzas federales, como agentes de la Patrulla Fronteriza y de la Guardia Nacional, en diferentes ciudades bajo la excusa de altos índices de criminalidad y puesto como prioridad la detención de migrantes indocumentados. FOTO

Trump cancela planes para el despliegue inminente de tropas en San Francisco
Al inicio de su segundo mandato como presidente de EU, Trump designó a cárteles como grupos terroristas.

Insiste Donald Trump: ‘México está siendo gobernado por los cárteles’
Changpeng Zhao fue la primera persona en ser sentenciada a prisión por violar la ley que obliga a las instituciones financieras saber quiénes son sus clientes, monitorear las transacciones y presentar informes de actividad sospechosa. FOTO:

Donald Trump indulta al fundador de Binance, sentenciado por violar Ley de Secreto Bancario
El rey Carlos III de Gran Bretaña y a la reina Camila asistiendo a una oración ecuménica con el papa León XIV (C) en la Capilla Sixtina, en la Ciudad del Vaticano.

La Capilla Sixtina es testigo del histórico rezo entre el papa León XIV y el rey Carlos III