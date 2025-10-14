Hamás realiza ejecuciones públicas, horas después de firmar tratado de paz con Israel

Hamás llevó a cabo ejecuciones públicas masivas en Gaza el lunes, apenas horas después de firmar un tratado de paz con Israel, como parte de una serie de sangrientas represalias tras la retirada de las tropas israelíes, según muestra un espantoso video.

Las imágenes gráficas muestran a ocho hombres brutalmente golpeados y con los ojos vendados, arrodillados en la calle antes de ser asesinados a tiros por hombres armados de Hamás frente a una multitud que los vitoreaba.

El grupo terrorista afirmó, sin aportar pruebas, que los asesinatos tenían como objetivo “criminales y colaboradores de Israel”, según informó la BBC.

Entre los muertos se encontraba Ahmad Zidan al-Tarabin, presuntamente responsable de reclutar agentes para una milicia rival no alineada con Hamás, informó el medio israelí Ynet News.

Tras la retirada de las FDI, Hamás ha buscado rápidamente reafirmar su control sobre Gaza, atacando a los “clanes” o grupos armados familiares que habían ganado fuerza durante el conflicto.

El grupo terrorista palestino comenzó sus represalias mortales incluso antes de que se firmara el acuerdo de paz.

El domingo, 52 miembros del poderoso clan Dagmoush murieron en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad interna de Hamas, mientras que 12 terroristas de Hamas, incluido el hijo del alto funcionario Bassem Naim, también murieron, según informes en Gaza.

Según informes, militantes de Hamás utilizaron ambulancias para asaltar el barrio del clan, al que acusaron de colaborar con Israel.

“Es una masacre. Se llevan a la gente a rastras, los niños gritan y mueren, nos queman las casas. ¿Qué hicimos mal?”, dijo la hija de un miembro del clan a Ynet News.

Más temprano el lunes, el presidente Trump sugirió que había dado aprobación a Hamas para manejar la seguridad interna en Gaza “como considere conveniente”, como parte de un acuerdo de paz para devolver a los rehenes vivos restantes a Israel.

“Ellos [Hamás] quieren poner fin a los problemas, y han sido abiertos al respecto, y les dimos aprobación por un período de tiempo”, dijo a un periodista en el Air Force One.

“Cerca de dos millones de personas regresan a edificios demolidos, y pueden ocurrir muchas cosas malas. Así que queremos que sea seguro. Creo que todo irá bien. Quién sabe con certeza”, dijo.

Según el plan de paz de Trump , se esperaba que Hamás se desarmara y entregara el gobierno de Gaza, algo que el grupo terrorista se ha negado a hacer.