Hasta 9% del agua de Texas podrían consumir los Centros de datos para 2040, según estudio

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/
    Hasta 9% del agua de Texas podrían consumir los Centros de datos para 2040, según estudio
    ”El nivel de incertidumbre sobre el uso de agua de los centros de datos es muy alto”, mencionó una académica de la Universidad de Texas. NYT/ VANGUARDIA
EFE
por EFE

COMPARTIR

TEMAS


Agua
Ia
Tecnología

Localizaciones


Texas

Organizaciones


OpenAI

Los investigadores de la Universidad de Texas advirtieron que el uso masivo de los recursos hídricos afectarían aún más a las regiones texanas afectadas por la escasez de agua

La creciente industria de los centros de datos en Texas, un estado que se encamina a ser el mayor mercado para este tipo de infraestructura tecnológica en el mundo, prevé consumir hasta un 9% del agua del estado para el año 2040 frente al 1 % actual.

Así lo señala un estudio publicado por investigadores de la Universidad de Texas en Austin que advierte sobre el impacto del auge de la inteligencia artificial en los recursos hídricos del estado.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/vance-o-rubio-trump-sopesa-quien-sera-su-sucesor-CG20620507

El informe señala que el crecimiento acelerado de esta industria podría incrementar significativamente la presión sobre el suministro de agua, especialmente en regiones ya afectadas por la escasez.

Las estimaciones incluyen tanto el agua utilizada directamente para enfriar los servidores de los centros de datos como la requerida para generar la electricidad que alimenta estas instalaciones.

Actualmente, gran parte de la energía en Texas proviene de gas natural, carbón y energía nuclear, sectores que también demandan grandes volúmenes de agua para sus sistemas de enfriamiento.

”El nivel de incertidumbre sobre el uso de agua de los centros de datos es muy alto”, indicó Mariam Arzumanyan, investigadora posdoctoral que trabajó en el informe en un comunicado.

“No existe una comprensión unificada sobre las tecnologías de enfriamiento utilizadas ni sobre cuánta agua consumen”, añadió.

El informe compara el posible impacto de los centros de datos con el sector manufacturero, que actualmente representa alrededor del 7 % del consumo de agua del estado, según el plan hídrico estatal vigente.

https://vanguardia.com.mx/opinion/coahuila-acusan-que-respaldo-de-lizbeth-flores-a-campana-de-tony-es-ia-OB20567966

Los investigadores señalaron que más de 400 centros de datos están actualmente en operación o construcción en Texas, impulsados principalmente por el aumento de las necesidades computacionales vinculadas a la inteligencia artificial.

Según varios análisis de la industria, Texas podría convertirse en el mayor mercado para centros de datos del mundo para el 2030, superando a Virginia, gracias a su vasta extensión de tierra y menores regulaciones al sector privado.

Miles de millones de dólares están siendo inyectados en enormes ‘granjas’ de inteligencia artificial, incluyendo el proyecto Stargate, financiado por OpenAi, SoftBank y Oracle y Project Matador, que se espera sea el mayor centro de datos del mundo.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Agua
Ia
Tecnología

Localizaciones


Texas

Organizaciones


OpenAI

EFE

EFE

Agencia de noticias internacional fundada en Burgos, España el 3 de enero de 1939. Encuentra noticias en español sobre los acontecimientos más relevantes en el mundo en formato texto, fotografía, video y multimedia.

Selección de los editores
Violencia larvada en Coahuila

Violencia larvada en Coahuila
true

Mario Delgado: Qué estúpida decisión
Sheinbaum recordó que Carranza estableció un principio que conserva plena vigencia: “Ningún país tiene derecho a decidir sobre el destino de otro”.

Reitera Sheinbaum que la soberanía de México no es negociable
El Inegi calcula un referente monetario para determinar si los ingresos mensuales de la población son suficientes para adquirir los productos de las canastas alimentaria.

México: jitomate se incrementó 121% en abril a tasa anual; sigue en aumento precio de canasta alimentaria
Un nuevo frente frío ingresará sobre el noroeste mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Se aproxima gran Masa de Aire Frío a México; Frente Frío 50 azotará con heladas de -5 grados y lluvias en estos estados
“Este contenido se produjo con GEMINI, en un proceso de mentoría con la Red de Capacitadores en Herramientas Digitales, una iniciativa de Factual y Google News Initiative.”

Estos programas sociales y becas serán suspendidos temporalmente en los próximos meses
Logro. La producción brasileña destacó en la gala al llevarse algunos de los reconocimientos más importantes de la noche.

Se corona ‘El Agente Secreto’ en los Premios Platino 2026
Chivas y Cruz Azul protagonizarán una de las Semifinales más atractivas del Clausura 2026, con el Rebaño cerrando la serie en el Estadio Jalisco y La Máquina obligado a buscar ventaja desde la Ida.

Pumas vs Pachuca y Chivas vs Cruz Azul: Horarios oficiales de Semifinales del Clausura 2026