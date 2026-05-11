Hasta 9% del agua de Texas podrían consumir los Centros de datos para 2040, según estudio

La creciente industria de los centros de datos en Texas, un estado que se encamina a ser el mayor mercado para este tipo de infraestructura tecnológica en el mundo, prevé consumir hasta un 9% del agua del estado para el año 2040 frente al 1 % actual. Así lo señala un estudio publicado por investigadores de la Universidad de Texas en Austin que advierte sobre el impacto del auge de la inteligencia artificial en los recursos hídricos del estado.

El informe señala que el crecimiento acelerado de esta industria podría incrementar significativamente la presión sobre el suministro de agua, especialmente en regiones ya afectadas por la escasez. Las estimaciones incluyen tanto el agua utilizada directamente para enfriar los servidores de los centros de datos como la requerida para generar la electricidad que alimenta estas instalaciones. Actualmente, gran parte de la energía en Texas proviene de gas natural, carbón y energía nuclear, sectores que también demandan grandes volúmenes de agua para sus sistemas de enfriamiento. ”El nivel de incertidumbre sobre el uso de agua de los centros de datos es muy alto”, indicó Mariam Arzumanyan, investigadora posdoctoral que trabajó en el informe en un comunicado. “No existe una comprensión unificada sobre las tecnologías de enfriamiento utilizadas ni sobre cuánta agua consumen”, añadió. El informe compara el posible impacto de los centros de datos con el sector manufacturero, que actualmente representa alrededor del 7 % del consumo de agua del estado, según el plan hídrico estatal vigente.

Los investigadores señalaron que más de 400 centros de datos están actualmente en operación o construcción en Texas, impulsados principalmente por el aumento de las necesidades computacionales vinculadas a la inteligencia artificial. Según varios análisis de la industria, Texas podría convertirse en el mayor mercado para centros de datos del mundo para el 2030, superando a Virginia, gracias a su vasta extensión de tierra y menores regulaciones al sector privado. Miles de millones de dólares están siendo inyectados en enormes ‘granjas’ de inteligencia artificial, incluyendo el proyecto Stargate, financiado por OpenAi, SoftBank y Oracle y Project Matador, que se espera sea el mayor centro de datos del mundo.

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