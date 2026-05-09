Hasta ahora se mantiene el frágil alto el fuego, se mantiene mientras EU espera respuesta de Irán

DUBÁI- Un frágil alto el fuego parecía mantenerse el sábado después de que Estados Unidos atacó a dos petroleros iraníes, mientras el país que alberga la sede regional de la Marina estadounidense dijo que arrestó a decenas de personas que, según alegó, tenían vinculación con la Guardia Revolucionaria de Irán. Los ataques del viernes sembraron dudas sobre el frágil alto el fuego, adoptado hace un mes, que Estados Unidos ha insistido en que sigue vigente. Washington espera una respuesta de Teherán a su última propuesta de acuerdo para poner fin a la guerra, reabrir el estrecho de Ormuz y revertir el controvertido programa nuclear iraní.

El ejército de Estados Unidos informó el viernes que sus fuerzas habían inutilizado dos petroleros iraníes que intentaban romper el bloqueo estadounidense de los puertos de Irán. Horas antes, el ejército indicó que frustró ataques contra tres buques de la Marina y atacó instalaciones militares iraníes en el estrecho. Por su parte, el Ministerio del Interior de Baréin, una pequeña isla en el golfo Pérsico, reportó el sábado el arresto de 41 personas a las que acusa de formar parte de un grupo afiliado a la Guardia Revolucionaria iraní. Se están llevando a cabo investigaciones para tomar medidas adicionales contra cualquiera que esté vinculado al grupo, agregó sin ofrecer más detalles. Baréin está gobernado por una monarquía suní pero, como ocurre con Irán, su población es mayoritariamente chií. Grupos de derechos humanos sostienen que el reino ha utilizado la guerra entre Irán y Estados Unidos, cuya Quinta Flota tiene su base allí, como pretexto para reprimir la disidencia interna. EU DICE QUE RESPONDIÓ A UN ATAQUE EN ORMUZ Irán ha cerrado casi por completo la vía marítima, crucial para el comercio de petróleo y gas global, desde que Estados Unidos e Israel iniciaron la guerra el 28 de febrero, lo que causó un alza global de los precios del combustible y sacudió los mercados mundiales. Estados Unidos ha impuesto su propio bloqueo a los puertos de Irán.

El ejército estadounidense publicó un video de los dos petroleros iraníes en el que se veía como uno de sus cazas impactaba en sus chimeneas el viernes. A principios de semana, un avión militar de Estados Unidos destruyó el timón de un petrolero que, según el ejército, intentaba romper su bloqueo. Durante la noche, un ataque estadounidense mató al menos a un marinero e hirió a otros 10 a bordo de un buque de carga que se incendió, informó una agencia de noticias afiliada al poder judicial iraní. No estaba claro si la embarcación era uno de los dos petroleros que Washington reconoció haber atacado. Pese a los ataques, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha insistido en que el alto el fuego se mantiene. También ha reiterado las amenazas de reanudar los bombardeos a gran escala si la República Islámica no acepta un acuerdo para reabrir el estrecho y revertir su programa nuclear. El viernes, el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmail Baghaei, afirmó que el país no prestaba atención a los “plazos” y que Teherán continúa revisando una propuesta de la Casa Blanca relacionada con las negociaciones en curso, según la agencia noticiosa estatal IRNA. Un alto funcionario iraní también declaró el viernes que el líder supremo del país, Moytabá Jamenei, gozaba de “plena salud” y que, en algún momento, aparecería en público. Las declaraciones las hizo Mazaher Hosseini, vinculado a la oficina del anterior líder supremo de Irán, en una concentración progubernamental. Hosseini sostuvo que Moytabá había sufrido lesiones en una rodilla y en la espalda, pero que se habían curado ya en gran medida y ahora se encontraba bien.

Jamenei no ha sido visto en público desde que comenzó la guerra, y la ausencia continuada de imágenes, audios o videos verificados de él ha alimentado las especulaciones sobre su situación. Comentarios como los de Hosseini son vistos por algunos como intentos de contrarrestar las dudas de que quizá no esté vivo. REINO UNIDO DESPLIEGA UN BUQUE DE GUERRA El Ministerio de Defensa de Reino Unido dijo que estaba desplegando un buque de guerra en Oriente Medio para sumarse a una posible misión para proteger a los barcos comerciales en el estrecho de Ormuz. El ministerio dijo que el destructor HMS Dragon se “preposicionará” en la región, listo para unirse a un plan de seguridad liderado por Reino Unido y Francia una vez que terminen las hostilidades. Francia también anunció esta semana que estaba trasladando su grupo de ataque de portaaviones al mar Rojo en preparación para una posible misión en el estrecho.

Reino Unido y Francia han encabezado reuniones de planificación en las que participan varias decenas de países sobre una coalición para restablecer la libertad de navegación en el estrecho. Pero subrayan que comenzará hasta que haya un alto el fuego sostenible y la industria marítima tenga garantías de que los barcos pueden atravesar el estrecho de forma segura. Imágenes muestran una aparente mancha de petróleo frente a una terminal iraní Imágenes satelitales revisadas por The Associated Press muestran lo que parece ser una mancha de petróleo en el golfo Pérsico que emana del lado occidental de la isla de Kharg, la principal terminal de exportación de crudo de Irán. Las imágenes tomadas el viernes muestran que la mancha cubre unos 71 kilómetros cuadrados (27 millas cuadradas) y parecen mostrar que el petróleo aún se está filtrando desde la terminal, dijo Ami Daniel, director general de la firma de inteligencia marítima Windward AI. Daniel estimó que el equivalente a unos 80.000 barriles de petróleo se ha derramado desde la isla de Jarg desde que la mancha fue detectada por primera vez en imágenes satelitales el martes. Se desconoce si el derrame fue causado por una falla, un ataque aéreo u otra cosa. Dijo que el derrame parece estar extendiéndose hacia el suroeste y que, en las próximas dos semanas, podría potencialmente alcanzar las costas de Emiratos Árabes Unidos, Qatar o Arabia Saudí. El Pentágono declinó comentar si el ejército de Estados Unidos estaba siguiendo el derrame o si había habido ataques recientes en la isla iraní. Con base en las imágenes tomadas a principios de esta semana, el derrame ocurrió antes de la ronda más reciente de ataques estadounidenses. LLAMADOS A LA CALMA A medida que aumentan las tensiones, se ha producido una oleada de actividad diplomática en todo el mundo. El Ministerio de Exteriores de Rusia dijo el sábado que, igual que Arabia Saudí, pide que continúen los esfuerzos diplomáticos para alcanzar un “acuerdo sostenible y a largo plazo” que ponga fin a la guerra, según el propio ministerio ruso. Los principales diplomáticos de Egipto y Qatar reiteraron también que la diplomacia es el único camino para encontrar una solución al conflicto, según el resumen de una llamada telefónica que mantuvieron el sábado el ministro de Exteriores egipcio, Badr Abdelatty, y su homólogo qatarí, el jeque Mohammed bin Abdulrahman Al Thani. El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, dijo que su país ha estado en contacto con Estados Unidos e Irán “día y noche” en un esfuerzo por extender el alto el fuego y alcanzar un acuerdo de paz.

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