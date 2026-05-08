Irán incauta en el Golfo de Omán un petrolero sancionado por EU

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    Irán incauta en el Golfo de Omán un petrolero sancionado por EU
    Según informaron los medios estatales, el buque cisterna, que se encuentra bajo sanciones estadounidenses desde febrero, fue entregado a las autoridades judiciales. AP

El petrolero Ocean Koi, con bandera de Barbados, fue interceptado y obligado a regresar a la costa sur de Irán

Irán incautó un petrolero sancionado por Estados Unidos que transportaba petróleo iraní en el Golfo de Omán, según informó el viernes el ejército de la República Islámica, tras los enfrentamientos entre fuerzas estadounidenses e iraníes en el Estrecho de Ormuz.

El petrolero Ocean Koi, con bandera de Barbados, fue interceptado y obligado a regresar a la costa sur de Irán tras un presunto intento de “perjudicar e interrumpir las exportaciones de petróleo... aprovechando las condiciones regionales”, según informó el ejército de Teherán.

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Según informaron los medios estatales, el buque cisterna, que se encuentra bajo sanciones estadounidenses desde febrero, fue entregado a las autoridades judiciales.

La incautación se produjo después de que el ejército estadounidense lanzara una serie de ataques en “autodefensa” contra un puerto iraní el jueves, tras un ataque “no provocado” de Irán contra buques de la Armada estadounidense que transitaban por el estrecho de Ormuz, según informaron las autoridades.

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó que el ataque de represalia se llevó a cabo después de que las fuerzas estadounidenses interceptaran varios misiles, drones y pequeñas embarcaciones que tenían como objetivo a tres destructores de misiles guiados que navegaban por esa vía fluvial vital.

El presidente Trump restó importancia al ataque el jueves por la noche, mientras la Casa Blanca se aferraba a lo que quedaba de un alto el fuego cada vez más frágil.

“Hoy se burlaron de nosotros. Los arrasamos”, dijo el presidente a los periodistas.

La escaramuza se produjo mientras Estados Unidos esperaba la respuesta de Irán a la última propuesta de la administración para poner fin a la guerra que ya dura nueve semanas y media.

“Tienen que entender que, si no se firma, van a sufrir mucho”, dijo Trump, quien, al ser preguntado sobre la proximidad de un acuerdo entre las partes, respondió: “Podría ocurrir cualquier día”.

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Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

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