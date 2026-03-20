Hija adolescente de presidente norcoreano conduce tanque durante simulacro con su padre

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Internacional
/ 20 marzo 2026
    Hija adolescente de presidente norcoreano conduce tanque durante simulacro con su padre
    El presidente Kim Jong Un, derecha, a su hija, supuestamente llamada Kim Ju Ae, y a soldados en un tanque, en una base de entrenamiento militar en Corea del Norte. AP/KCNA/Servicio de Noticias de Corea

Videos e imágenes difundidos por los medios estatales mostraron a la hija de Kim Jong Un asomando la cabeza por la escotilla del conductor de un tanque en movimiento

SEÚL- La hija adolescente del presidente norcoreano Kim Jong Un condujo un tanque durante un entrenamiento militar supervisado por su padre, la más reciente aparición pública conjunta de ambos, que aviva las especulaciones externas de que la menor está siendo preparada como heredera de Kim.

La oficial Agencia Central de Noticias de Corea informó el viernes que Kim supervisó un ejercicio táctico ofensivo en el que participaron unidades de tanques y tropas de infantería un día antes, y pidió completar los preparativos de guerra.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/revelan-que-la-hija-y-posible-heredera-de-kim-jong-un-podria-enfrentar-una-lucha-mortal-con-su-propia-tia-por-la-sucesion-MC19281418

Videos e imágenes difundidos por los medios estatales mostraron a la hija de Kim asomando la cabeza por la escotilla del conductor de un tanque en movimiento, de color verde oliva, al tiempo que su padre, sonriente, estaba sentado encima junto a tres soldados.

Observadores señalan que la posición de la joven mostraba claramente que ella conducía el vehículo blindado, su primera actividad de ese tipo. Pero apuntan que los tanques modernos no son técnicamente complicados de manejar, especialmente cuando se desplazan lentamente durante un breve lapso.

$!El gobierno norcoreano, su líder, Kim Jong Un y su hija, supuestamente llamada Kim Ju Ae, visitan una base de entrenamiento militar en Corea del Norte.
El gobierno norcoreano, su líder, Kim Jong Un y su hija, supuestamente llamada Kim Ju Ae, visitan una base de entrenamiento militar en Corea del Norte. AP/KCNA/Servicio de Noticias de Corea

“Sólo condujo en línea recta a baja velocidad. Además, es fácil conducir tanques modernos, y creo que para ella fue más fácil porque estaba en terreno llano”, señaló Lee Illwoo, un experto de la Red de Defensa de Corea del Sur.

La menor, de quien se informa que se llama Kim Ju Ae y tiene unos 13 años, ha acompañado a su padre a varios eventos militares y de otro tipo de alto perfil desde finales de 2022. Los medios estatales norcoreanos la han descrito como la hija “más querida” o “respetada” de Kim Jong Un y han publicado videos y fotos que indican la cercanía entre ambos.

Recientemente dispararon pistolas durante una visita a una fábrica de municiones ligeras y observaron una prueba con fuego real de sistemas de lanzacohetes múltiples. En septiembre, la adolescente fue a Beijing con su padre. Durante las celebraciones de Año Nuevo, ella le besó la mejilla.

La agencia de espionaje de Corea del Sur evaluó el mes pasado que Kim Jong Un estaba cerca de designarla como su heredera. Algunos expertos discrepan de esa evaluación, y citan la edad relativamente joven de Kim Jong Un y la naturaleza extremadamente dominada por hombres de la jerarquía de poder de Corea del Norte.

El entrenamiento norcoreano, por su parte, se produjo cuando Estados Unidos y Corea del Sur realizaban sus ejercicios militares anuales, que Corea del Norte considera un ensayo de invasión. Estados Unidos y Corea del Sur concluyeron el jueves su ejercicio de puesto de mando, simulado por computadora, de 11 días, pero aún continúan con el entrenamiento de campo.

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