Hombre en Surinam mata a 9 personas con un arma blanca; entre ellos a sus cuatro hijos

PARAMARIBO.- Al menos nueve personas murieron, incluidos cinco niños, luego de que se registrara un ataque con cuchillo a las afueras de la capital de Surinam, Paramaribo.

El ataque tuvo lugar en Richelieu, en el distrito de Commewijne, a unos 25 kilómetros (15 millas) al este de Paramaribo.

De acuerdo a las autoridades, las víctimas incluían a cuatro de los hijos del atacante y a vecinos que acudieron en su ayuda. También murió el hijo de un vecino. Los medios locales informaron que las víctimas se encontraban en varias casas.

El Cuerpo de Policía de Surinam señaló que el sospechoso intentó atacar a los agentes que llegaron al lugar y resultó herido durante su arresto. Ahora se está recuperando en un hospital.

En su página de Facebook, la presidenta de Surinam, Jennifer Geerlings-Simons, reaccionó a la noticia, diciendo que el atacante quitó la vida a sus hijos y a sus vecinos.

“Deseo a todos los dolientes mucha fuerza, resiliencia y consuelo en este momento inimaginablemente difícil”, escribió Geerlings-Simons en holandés, el idioma oficial de la nación.

Hasta el momento se desconocen las causas de los hechos, no obstante, las autoridades del lugar abrieron indagaciones para deslindar responsabilidades.

Aunque Surinam tiene una de las tasas de homicidios más bajas de la región, estos se incrementaron en 2024 a 30 asesinatos por cada 100.000 habitantes, según datos recopilados por el grupo de expertos Insight Crime.