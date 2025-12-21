Hombres armados asesinan a 9 personas y hieren a 10 en un pub en Sudáfrica

Internacional
/ 21 diciembre 2025
    Hombres armados asesinan a 9 personas y hieren a 10 en un pub en Sudáfrica
    La agencia de Investigaciones de Crímenes Graves y Violentos de Gauteng inició una búsqueda de sospechosos en colaboración con la Unidad de Rastreo de Detección de Crímenes. FOTO: AP.

Se trata del segundo tiroteo masivo que ha ocurrido en esta región en un lapso de tres semanas, donde alrededor de 12 persona están involucradas

BEKKERSDAL.- Nueve personas fallecieron y otras 10 resultaron heridas después de que un grupo de hombres armados abriera fuego contra un pub de Sudáfrica, no obstante, hasta el momento se desconocen los motivos de los hechos.

Los hechos ocurrieron en el municipio de Bekkersdal, que se encuentra a 46 kilómetros (28 millas) al oeste de Johannesburgo.

Según las autoridades 12 sospechosos que se trasladaban en un minibús blanco y un sedán plateado abrieron fuego contra los clientes de la taberna KwaNoxolo, en la sección Tambo de Bekkersdal, y continuaron disparando al azar mientras huían de la escena, según la policía.

Por lo anterior, algunas víctimas recibieron disparos al azar en las calles por hombres armados desconocidos.

De acuerdo al general de división Fred Kekana, comisionado provincial interino de Gauteng, dijo que los hombres armados, algunos de los cuales llevaban pasamontañas, tenían un rifle AK-47 y varias pistolas 9 milímetros.

Aunque no se divulgó información sobre las víctimas, la portavoz de la policía, la brigadier Brenda Muridili, confirmó que un conductor de una app de transporte estaba entre los que quedaron atrapados en el fuego cruzado, mismo que acababa de dejar a un cliente. Hasta el momento se desconoce el motivo del tiroteo.

En los últimos años, se han producido varios tiroteos masivos en bares —a veces llamados shebeens o tabernas en Sudáfrica—, incluyendo un tiroteo masivo con varios tiradores en un bar sin licencia cerca de la capital sudafricana que dejó al menos 12 personas muertas y 13 heridas a principios de este mes.

Cabe recordar que otras 16 personas murieron en el municipio de Soweto en Johannesburgo en 2022. El mismo día, cuatro personas fueron asesinadas en un tiroteo masivo en un bar en otra provincia.

Ante estos hechos, la Alianza Democrática, pidió una fuerza especial para investigar los dos recientes tiroteos en la provincia.

La región de Bekkersdal es conocida por las operaciones mineras ilícitas, que han llevado a serios problemas sociales, incluyendo la violencia de pandillas y la proliferación de armas de fuego ilegales.

Con casi 26.000 homicidios en 2024, o más de 70 por día en promedio, Sudáfrica tiene una de las tasas de homicidios más altas del mundo. Las armas de fuego son, con mucho, la principal causa de muerte en homicidios. Aunque la nación de 62 millones tiene leyes de control de armas comparativamente estrictas, las autoridades dicen que muchos asesinatos se llevan a cabo con armas de fuego ilegales.

