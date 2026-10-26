Hundimiento del SS United States creará el mayor arrecife artificial del mundo

DESTIN, FLORIDA- Un histórico transatlántico está un paso más cerca de convertirse en el arrecife artificial más grande del mundo.

Funcionarios del condado de Okaloosa, en Florida, prevén hundir el SS United States frente a la costa del golfo de México durante la segunda semana de noviembre. Las fechas exactas podrían cambiar debido al clima.

El barco será hundido unas 22 millas náuticas (41 kilómetros) al suroeste de Destin.

“Este es un emocionante avance para crear un recurso único para el medio ambiente y para nuestra industria turística”, indicaron los funcionarios del condado en un comunicado de prensa.