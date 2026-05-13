Hunden buque ‘Onjuku’ en costas de Tampico; será un arrecife artificial

La ceremonia fue encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum desde Palacio Nacional mediante un enlace remoto con Tamaulipas. En el evento también participaron el gobernador Américo Villarreal, la secretaria de Medio Ambiente Alicia Bárcena, el secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, y el embajador de Japón en México, Kozo Honsei.

Frente a las costas de Tampico, el histórico buque “Onjuku” terminó una etapa de más de cuatro décadas de servicio marítimo para iniciar otra bajo el agua. La embarcación, donada por Japón a México en los años setenta, fue hundida de forma controlada para convertirse en un arrecife artificial en el Golfo de México.

El hundimiento del Onjuku fue presentado como un símbolo de cooperación entre México y Japón, pero también como una apuesta ambiental para fortalecer los ecosistemas marinos de la región. Durante la transmisión oficial se destacó que la estructura metálica servirá como refugio para diversas especies marinas y favorecerá la biodiversidad.

UNA EMBARCACIÓN CON HISTORIA ENTRE JAPÓN Y MÉXICO

El nombre “Onjuku” significa “Lugar de Morada”, una definición que ahora adquiere un nuevo sentido bajo las aguas del Golfo. El buque fue construido en Japón en 1977 y un año después fue entregado a México como muestra de colaboración marítima entre ambos países.

A partir de 1980, la embarcación se integró a las operaciones de la Armada de México y permaneció activa hasta 2022. Durante ese periodo participó principalmente en labores de exploración, monitoreo y estudios de los mares mexicanos.

“El legado del buque continuará desde las profundidades, transformando el acero en refugio y su historia en futuro”, se expresó durante la ceremonia transmitida desde Palacio Nacional.

La frase sintetizó el objetivo central del proyecto: reutilizar una estructura naval retirada para darle una nueva función ecológica en el fondo marino, donde con el tiempo será cubierta por organismos, corales y distintas especies marinas.

HUNDIMIENTO CONTROLADO Y SUPERVISADO

Antes de ser llevado al fondo del mar, el Onjuku pasó por un proceso de descontaminación y retiro de equipos potencialmente peligrosos para el ecosistema. Autoridades ambientales supervisaron cada etapa con el fin de reducir riesgos de contaminación en la zona.

El hundimiento se realizó mediante un sistema de cuatro vías de agua distribuidas estratégicamente a lo largo del buque. Las aperturas fueron activadas simultáneamente mediante un mecanismo remoto de radiofrecuencia, permitiendo que la embarcación descendiera de manera controlada.

• Retiro de equipos contaminantes

• Supervisión ambiental previa

• Activación remota de vías de agua

• Hundimiento controlado frente a Tampico

Especialistas explicaron que este tipo de arrecifes artificiales suelen atraer peces, moluscos y otras especies que encuentran refugio en las estructuras sumergidas. Con el paso de los años, los restos metálicos se integran al ecosistema marino y pueden convertirse en puntos de interés ecológico y turístico.

UN NUEVO ECOSISTEMA EN EL FONDO DEL MAR

La creación de arrecifes artificiales ha sido utilizada en distintos países como una estrategia para recuperar zonas marinas y estimular la biodiversidad. En el caso del Onjuku, las autoridades mexicanas destacaron que el proyecto también representa un homenaje a la cooperación histórica entre Japón y México.

Durante la ceremonia, funcionarios remarcaron que la estructura del buque servirá como base para la formación de nuevas comunidades marinas en aguas del Golfo de México, una región clave para la pesca y la actividad marítima nacional.

La imagen del barco desapareciendo lentamente bajo el agua marcó el cierre simbólico de una embarcación que navegó por más de 40 años y que ahora permanecerá inmóvil en el lecho marino, convertida en refugio natural para la vida submarina.