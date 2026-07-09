ICE presiona a detenidos tras muerte de mexicano en Houston

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    ICE presiona a detenidos tras muerte de mexicano en Houston
    Tres personas detenidas durante el operativo en el que murió el mexicano Lorenzo Salgado Araujo. FOTO: ESPECIAL

LULAC denunció que tres testigos de la muerte del mexicano Lorenzo Salgado están siendo presionados para aceptar su autodeportación desde un centro de detención del ICE.

Tres personas detenidas durante el operativo en el que murió el mexicano Lorenzo Salgado Araujo, a manos de agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) en Houston, Texas, estarían siendo presionadas para aceptar su autodeportación, denunció Juan Proaño, director ejecutivo de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC).

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/ellos-son-los-seis-mexicanos-han-muerto-bajo-custodia-de-ice-en-eu-durante-2026-ND22034898

Proaño, quien ha acompañado a la familia de Salgado desde el incidente ocurrido el pasado martes, aseguró que los tres detenidos —el hermano de la víctima y dos compañeros de trabajo— son testigos clave de lo sucedido y permanecen bajo custodia de las autoridades migratorias.

De acuerdo con declaraciones del representante de LULAC a The New Republic, familiares de los detenidos lograron comunicarse con ellos y les informaron que están siendo presionados para firmar órdenes de autoexpulsión.

”Estos hombres tienen la clave de lo que realmente sucedió”, afirmó Proaño, al señalar que fueron testigos directos del operativo.

Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Lorenzo Salgado Araujo intentó evadir su arresto y embistió con su vehículo a un agente del ICE, quien respondió con un disparo en defensa propia. El mexicano recibió un impacto de bala en el abdomen y posteriormente falleció en un hospital.

Sin embargo, la familia de la víctima, LULAC y legisladores demócratas han solicitado al ICE que haga públicos los videos y demás evidencias del operativo, además de exigir una investigación independiente para esclarecer los hechos.

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El mexicano recibió un impacto de bala en el abdomen y posteriormente falleció en un hospital. FOTO: ESPECIAL

La organización recordó casos similares, como el de la ciudadana estadounidense Renee Good, cuya muerte durante un operativo del ICE generó controversia luego de que videos grabados por testigos contradijeran la versión oficial de las autoridades.

LULAC también hizo un llamado a cualquier persona que cuente con videos o información sobre el operativo en Houston para que la comparta. Incluso, ofreció una recompensa de 5 mil dólares por evidencia que contribuya a esclarecer lo ocurrido.

En redes sociales ya circulan diversas grabaciones del incidente. En una de ellas se observa a Lorenzo Salgado tendido en el suelo mientras es rodeado por agentes del ICE. Otro video muestra un vehículo negro, presuntamente utilizado por los agentes migratorios, siguiendo la camioneta en la que viajaba la víctima.

Asimismo, Proaño informó a Univision que la familia aún no ha podido recuperar el cuerpo de Salgado para realizar los servicios funerarios. Explicó que las autoridades solicitaron que fuera su esposa quien lo reclamara, pero al ser indocumentada enfrenta dificultades para hacerlo, por lo que trabajan con abogados para que uno de sus hijos pueda realizar el trámite.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/el-ice-refuerza-sus-operativos-y-llega-a-10000-detenciones-en-5-dias-ON21869362

Tras estos hechos, el Gobierno de México anunció que emprenderá una estrategia jurídica para exigir justicia por la muerte de mexicanos a manos o bajo custodia del ICE. Las acciones contemplan la presentación de denuncias penales ante autoridades estadounidenses y demandas civiles contra empresas que administran centros de detención.

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