ICE presiona a detenidos tras muerte de mexicano en Houston

Tres personas detenidas durante el operativo en el que murió el mexicano Lorenzo Salgado Araujo, a manos de agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas ( ICE ) en Houston, Texas, estarían siendo presionadas para aceptar su autodeportación, denunció Juan Proaño, director ejecutivo de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC).

Proaño, quien ha acompañado a la familia de Salgado desde el incidente ocurrido el pasado martes, aseguró que los tres detenidos —el hermano de la víctima y dos compañeros de trabajo— son testigos clave de lo sucedido y permanecen bajo custodia de las autoridades migratorias.

De acuerdo con declaraciones del representante de LULAC a The New Republic, familiares de los detenidos lograron comunicarse con ellos y les informaron que están siendo presionados para firmar órdenes de autoexpulsión.

”Estos hombres tienen la clave de lo que realmente sucedió”, afirmó Proaño, al señalar que fueron testigos directos del operativo.

Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Lorenzo Salgado Araujo intentó evadir su arresto y embistió con su vehículo a un agente del ICE, quien respondió con un disparo en defensa propia. El mexicano recibió un impacto de bala en el abdomen y posteriormente falleció en un hospital.

Sin embargo, la familia de la víctima, LULAC y legisladores demócratas han solicitado al ICE que haga públicos los videos y demás evidencias del operativo, además de exigir una investigación independiente para esclarecer los hechos.