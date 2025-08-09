Identifican al sospechoso del tiroteo en los CDC en Atlanta donde un policía fue asesinado

Internacional
/ 9 agosto 2025
    Identifican al sospechoso del tiroteo en los CDC en Atlanta donde un policía fue asesinado
    Vista de la puerta de una farmacia CVS perforada por una bala, cerca de donde un hombre disparó en la sede de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), en Atlanta. FOTO: AP.

El alcalde de Atlanta, André Dickens, informó que el motivo del tirador aún se desconoce en esta etapa de investigación

ATLANTA.-La Oficina de Investigación de Georgia identificó al hombre que el viernes abrió fuego en los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) como Patrick Joseph White, de 30 años, de Kennesaw, Georgia.

Un comunicado de la oficina el sábado indica que White murió y que el oficial David Rose del Departamento de Policía del condado DeKalb fue herido de muerte durante el tiroteo del viernes.

TE PUEDE INTERESAR: Donald Trump confirma reunión con Vladimir Putin en Alaska este 15 de agosto

El agresor abrió fuego fuera de la sede del CDC, impactando ventanas en todo el extenso campus y matando al oficial antes de ser encontrado muerto en un edificio cercano, dijeron las autoridades.

El ataque provocó una respuesta masiva de las fuerzas del orden hacia una de las instituciones de salud pública más prominentes del país, pero no se reportaron más heridos.

Al menos cuatro edificios de los CDC fueron alcanzados, dijo la directora Susan Monarez en una publicación en la red social X.

Imágenes compartidas por empleados mostraron múltiples edificios de la agencia con ventanas perforadas por balas, subrayando la magnitud del daño en un sitio donde miles de científicos y personal trabajan en investigaciones críticas sobre enfermedades.

El agresor fue encontrado en el segundo piso de un edificio al otro lado de la calle del campus de los CDC y murió en el lugar, dijo el viernes el jefe de policía de Atlanta, Darin Schierbaum.

Agregó que no sabían en este momento si fue por parte de los oficiales o si fue autoinfligido.

El atacante portaba un arma larga, y las autoridades recuperaron otras tres armas de fuego en el lugar, según un funcionario de seguridad que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado para informar sobre la investigación en curso.

Rose, de 33 años, fue un marine que sirvió en Afganistán y se graduó de la academia de policía en marzo y “rápidamente se ganó el respeto de sus colegas por su dedicación, valentía y profesionalismo”, dijo el condado DeKalb en un comunicado.

“Esta noche, hay una esposa sin esposo. Hay tres hijos, uno todavía por nacer, sin padre”, dijo la administradora del condado DeKalb, Lorraine Cochran-Johnson.

La Oficina de Investigación de Georgia (GBI) está liderando la investigación y el sábado informó que desentrañar lo que sucedió podría llevar tiempo.

“Hay una gran cantidad de evidencia por recolectar debido a la complejidad de la escena”, dijo la agencia en su comunicado. “Se están realizando numerosas entrevistas. Esta investigación tomará un período prolongado de tiempo”.

Temas


Atentado
Inseguridad

Localizaciones


Atlanta

COMENTARIOS

Selección de los editores
La cancillería mexicana subrayó que el combate al tráfico de drogas y armas con Estados Unidos seguirá en un marco de igualdad y respeto territorial

México reafirma que no aceptará fuerzas militares estadounidenses en su territorio; SRE emite comunicado
Los imputados por la muerte de Fernandito enfrentan prisión preventiva tras confirmarse la legalidad de su detención, mientras continúa la investigación del caso.

‘Yo lo atendí, pero, pues, se murió’: Lilia ‘N’ declara sobre la muerte de Fernandito
Autoridades federales desmantelaron un laboratorio de metanfetaminas en Chiapas y aseguraron una bodega con más de cuatro toneladas de insumos químicos en Guerrero

Desmantelan laboratorio clandestino de metanfetaminas en Chiapas y aseguran 2.5 toneladas de drogas

Vista de la puerta de una farmacia CVS perforada por una bala, cerca de donde un hombre disparó en la sede de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), en Atlanta. FOTO:

Identifican al sospechoso del tiroteo en los CDC en Atlanta donde un policía fue asesinado
Al lugar acudieron autoridades de seguridad para salvaguardar el área donde ocurrieron los hechos, así como para realizar las indagaciones pertinentes: FOTO:

Tiroteo en Time Square en Nueva York deja tres heridos; hay un adolescente detenido como sospechoso
Vladímir Putin se reunió con Donald Trump seis veces durante su primer mandato, en y al margen de las reuniones del Grupo de los 20 (G20) y del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC).

Las reuniones entre Putin y los presidentes de EU, de la cooperación a la confrontación

Edificios destruidos durante las operaciones terrestres y aéreas israelíes en el norte de la Franja de Gaza, vistos desde el sur de Israel, el viernes 8 de agosto de 2025. FOTO:

EU acusa a Francia de frustrar el alto el fuego en Gaza por reconocer a Palestina como Estado
Durante los pasados seis años, bajo la Administración, de AMLO, Pemex perdió en total 2.0 billones de pesos, medidos en precios constantes del 2024, al tiempo que se le otorgaron apoyos por 1.6 billones de pesos, también ajustados por inflación.

Cuesta Pemex con AMLO un 26% más que con EPN