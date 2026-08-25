IDRO, una nueva herramienta para medir la resiliencia a la sequía es presentada en la COP17

La Alianza Internacional de Resiliencia a la Sequía (IDRA) presentó en en la COP17 que inició el pasado 17 y que concluye el 28 de agosto y que se aborda la desertificación en Ulán Bator, capital de Mongolia, un observatorio mundial que al mismo tiempo que “traduce” y concentra datos científicos en un índice que le posibilita a los países poder “medir su nivel de resiliencia frente a la sequía, un fenómeno que en 2050 afectará a tres de cada cuatro personas, detalla la Agencia de Noticias EFE. “La sequía no llega con sirenas. Se acumula silenciosamente, a través del secado de los suelos, la reducción de las reservas de agua y la marchitez de los cultivos, hasta que sus impactos repercuten en las granjas, las ciudades y economías enteras”, explica la IDRA, y añade que “para cuando es completamente visible, el daño a menudo ya es generalizado y costoso, afectando a todo, desde la producción de alimentos y energía hasta el transporte y la salud”.

Teniendo en cuenta la situación, la Alianza Internacional para la Resiliencia ante la Sequía presentó IDRO, una nueva herramienta que aún está en desarrollo, y que cuenta con el apoyo de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (UNCCD), además de otros socios; esta plataforma está diseñada para proporcionar a quienes son los que toman las decisiones una mirada “más clara de dónde se encuentran las vulnerabilidades, ayudándoles a evaluar la preparación, crear políticas y actuar antes de que la sequía se transforme en desastre”, precisa EFE. INDICE DE RESILENCIA DE LA SEQUÍA, IDRO Esta nueva herramienta, conocida como Observatorio Internacional de Resiliencia a la Sequía (IDRO), concentra toda información científica disponible en cuatro áreas, entorno natural, economías, entorno construido y comunidades, con el fin de proporcionar una imagen multidimensional de cómo es cómo es gestionada la sequía en cada país. La IDRA describe que el Índice de Resiliencia a la Sequía, que es “parte del marco más amplio del Observatorio Internacional de Resiliencia a la Sequía (IDRO), está diseñado para convertir datos complejos y fragmentados en puntuaciones sencillas que los responsables de las políticas puedan utilizar para tomar decisiones”. Edgar Gutiérrez-Espeleta, quien es consultor de políticas de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CNULD) precisa que “una cosa es la sequía. La resiliencia a la sequía es otra”; Gutiérrez-Espeleta prosigue explicando que “el objetivo es ayudar a los países a evaluar su capacidad para anticiparse, prepararse y adaptarse a la sequía, y poner de relieve dónde se necesita mayor acción para que puedan utilizar sus limitados recursos de manera eficaz”.

El Índice de Resiliencia a la Sequía está cimentado “en torno a tres dimensiones; anticipación, preparación y adaptación. Estas reflejan el ciclo de vida completo del riesgo de sequía”, señala la Alianza Internacional para la Resiliencia ante la Sequía. Es a través de cada una de estas “dimensión” que se lleva acabo una evaluación “de cuatro áreas que configuran la resiliencia: el entorno construido; el entorno natural (incluyendo suelos, bosques y humedales); las comunidades; y la economía, ofreciendo en conjunto una imagen multidimensional de lo bien que los países gestionan el riesgo de sequía”, indica la IDRA.

En base a cada “una de estas áreas”, los expertos hacen una identificación de “uno o dos indicadores” con el objetivo de lograr “captar los aspectos más críticos de la resiliencia, recurriendo a conjuntos de datos globales disponibles y avalados por la ONU”; una vez realizado lo anterior, “estos indicadores se estandarizan y se combinan en un índice compuesto que permite a los países evaluar su capacidad de respuesta”, explica la IDRA.

“Las puntuaciones bajas funcionan como señales de advertencia, orientando a los tomadores de decisiones hacia las áreas que requieren atención urgente”, detalla Gutiérrez-Espeleta. EFE resalta que esta herramienta es impulsada por España y Senegal, quienes son los copresidentes de la IDRA. María Jesús Rodríguez de Sancho, quien es la la presentación la directora general de Biodiversidad, Bosques y Desertificación de España, dijo a EFE el objetivo de esta herramienta es “dar a los responsables de decisiones mejor información, evidencia sólida y herramientas prácticas para pasar de la gestión reactiva de crisis a la resiliencia proactiva”. Con información de la Agencia de Noticias EFE, Alianza Internacional de Resiliencia a la Sequía (IDRA).