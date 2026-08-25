IDRO, una nueva herramienta para medir la resiliencia a la sequía es presentada en la COP17

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    IDRO, una nueva herramienta para medir la resiliencia a la sequía es presentada en la COP17
    Personas caminan por un banco de arena bajo el puente Margarita del río Danubio, en el centro de Budapest, Hungría, mientras el río, que atraviesa diez países europeos, ha descendido a niveles de caudal nunca vistos. AP/Bela Szandelszky

Esta nueva herramienta concentra la información científica en cuatro áreas, entorno natural, economías, entorno construido y comunidades, con el fin de proporcionar una imagen multidimensional de cómo es cómo es gestionada la sequía en cada país

La Alianza Internacional de Resiliencia a la Sequía (IDRA) presentó en en la COP17 que inició el pasado 17 y que concluye el 28 de agosto y que se aborda la desertificación en Ulán Bator, capital de Mongolia, un observatorio mundial que al mismo tiempo que “traduce” y concentra datos científicos en un índice que le posibilita a los países poder “medir su nivel de resiliencia frente a la sequía, un fenómeno que en 2050 afectará a tres de cada cuatro personas, detalla la Agencia de Noticias EFE.

“La sequía no llega con sirenas. Se acumula silenciosamente, a través del secado de los suelos, la reducción de las reservas de agua y la marchitez de los cultivos, hasta que sus impactos repercuten en las granjas, las ciudades y economías enteras”, explica la IDRA, y añade que “para cuando es completamente visible, el daño a menudo ya es generalizado y costoso, afectando a todo, desde la producción de alimentos y energía hasta el transporte y la salud”.

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Teniendo en cuenta la situación, la Alianza Internacional para la Resiliencia ante la Sequía presentó IDRO, una nueva herramienta que aún está en desarrollo, y que cuenta con el apoyo de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (UNCCD), además de otros socios; esta plataforma está diseñada para proporcionar a quienes son los que toman las decisiones una mirada “más clara de dónde se encuentran las vulnerabilidades, ayudándoles a evaluar la preparación, crear políticas y actuar antes de que la sequía se transforme en desastre”, precisa EFE.

INDICE DE RESILENCIA DE LA SEQUÍA, IDRO

Esta nueva herramienta, conocida como Observatorio Internacional de Resiliencia a la Sequía (IDRO), concentra toda información científica disponible en cuatro áreas, entorno natural, economías, entorno construido y comunidades, con el fin de proporcionar una imagen multidimensional de cómo es cómo es gestionada la sequía en cada país.

La IDRA describe que el Índice de Resiliencia a la Sequía, que es “parte del marco más amplio del Observatorio Internacional de Resiliencia a la Sequía (IDRO), está diseñado para convertir datos complejos y fragmentados en puntuaciones sencillas que los responsables de las políticas puedan utilizar para tomar decisiones”.

Edgar Gutiérrez-Espeleta, quien es consultor de políticas de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CNULD) precisa que “una cosa es la sequía. La resiliencia a la sequía es otra”; Gutiérrez-Espeleta prosigue explicando que “el objetivo es ayudar a los países a evaluar su capacidad para anticiparse, prepararse y adaptarse a la sequía, y poner de relieve dónde se necesita mayor acción para que puedan utilizar sus limitados recursos de manera eficaz”.

El Índice de Resiliencia a la Sequía está cimentado “en torno a tres dimensiones; anticipación, preparación y adaptación. Estas reflejan el ciclo de vida completo del riesgo de sequía”, señala la Alianza Internacional para la Resiliencia ante la Sequía.

Es a través de cada una de estas “dimensión” que se lleva acabo una evaluación “de cuatro áreas que configuran la resiliencia: el entorno construido; el entorno natural (incluyendo suelos, bosques y humedales); las comunidades; y la economía, ofreciendo en conjunto una imagen multidimensional de lo bien que los países gestionan el riesgo de sequía”, indica la IDRA.

En base a cada “una de estas áreas”, los expertos hacen una identificación de “uno o dos indicadores” con el objetivo de lograr “captar los aspectos más críticos de la resiliencia, recurriendo a conjuntos de datos globales disponibles y avalados por la ONU”; una vez realizado lo anterior, “estos indicadores se estandarizan y se combinan en un índice compuesto que permite a los países evaluar su capacidad de respuesta”, explica la IDRA.

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“Las puntuaciones bajas funcionan como señales de advertencia, orientando a los tomadores de decisiones hacia las áreas que requieren atención urgente”, detalla Gutiérrez-Espeleta.

EFE resalta que esta herramienta es impulsada por España y Senegal, quienes son los copresidentes de la IDRA.

María Jesús Rodríguez de Sancho, quien es la la presentación la directora general de Biodiversidad, Bosques y Desertificación de España, dijo a EFE el objetivo de esta herramienta es “dar a los responsables de decisiones mejor información, evidencia sólida y herramientas prácticas para pasar de la gestión reactiva de crisis a la resiliencia proactiva”.

Con información de la Agencia de Noticias EFE, Alianza Internacional de Resiliencia a la Sequía (IDRA).

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Mauricio Ortega Galindo

Mauricio Ortega Galindo

Con experiencia de 15 años laborando en VANGUARDIA, en el área de redacción.

Licenciado en Psicología por la Universidad Intercontinental, maestría en psicoterapia Gestalt, especialidad en Desarrollo Humano. Se especializa en Terapia Gestalt por el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt. Además, presta sus servicios como psicoterapeuta al programa Touchinglife para empleados de la empresa MAGNA en Saltillo y Ramos Arizpe desde 2010.

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