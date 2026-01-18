Incendios forestales en Chile dejan al menos 15 muertos; presidente decreta la emergencia

Internacional
/ 18 enero 2026
    Incendios forestales en Chile dejan al menos 15 muertos; presidente decreta la emergencia
    Existen una veintena de incendios en curso, de los cuáles 12 son en Ñuble y Biobío, a unos 500 kilómetros de Santiago. FOTO: AP.

Durante los hechos se han generado robos y saqueos en la zona, mientras que los albergues están colapsados y sin alimentos

MONTEVIDEO.-Al menos 15 personas fallecieron debido a los incendios forestales registrados en el centro sur de Chile, donde varias viviendas y vehículos fueron alcanzados por las llamas.

De acuerdo a lo que se informó el presidente Gabriel Boric ha decretado el estado de catástrofe y disponer todos los recursos necesarios para atender la emergencia.

La más reciente cifra de las victimas fue dada a conocer por el ministro de Seguridad, Luis Cordero.

Asimismo el ministro del Interior Álvaro Elizalde informó del combate a 24 focos y dijo que 50 mil personas fueron evacuadas..

Rodrigo Vera, alcalde de la comuna de Penco, cuestionó la demora en la ayuda del gobierno federal, por lo que los robos y saqueos se han incrementado.

Cifra de víctimas podría aumentar

El gobernador regional del Biobío Sergio Giacaman advirtió que los decesos “podrían ser muchos más”, dado que las llamas sorprendieron a los pobladores en circunstancias domésticas, sin tener tiempo a refugiarse.

Al momento los bomberos siguen trabajando para apagar las llamas de casi 20 incendios en curso, de los cuáles 12 son en Ñuble y Biobío, a unos 500 kilómetros de Santiago, los cuales ya han consumido numerosas casas, en una zona de intensa actividad forestal.

Cabe informar que las tareas de combate fueron perjudicadas por los altos vientos y por la imposibilidad de ingresar aeronaves, debido las enormes volutas de humo que, en suma, liberan material particulado crítico y otros contaminantes.

Víctor Burboa y Juan Lagos residen en Punta de Parra, en la comuna de Tomé, en la región de Biobío. Contaron que el fuego lo quemó todo, incluida la iglesia y una escuela que llevaba solo un año en funcionamiento.

“Habíamos sufrido incendios, pero nunca llegaban acá” (al poblado), relataron los damnificados, que se autoevacuaron apenas escucharon las alertas.

