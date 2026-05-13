Incrementa el Pentágono el costo de la guerra contra irán 29 mil millones de dólares

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/
    Incrementa el Pentágono el costo de la guerra contra irán 29 mil millones de dólares
    Imagen del portaaviones USS George H.W. Bush (CVN 77) difundida por el Comando Central de EU. El Pentágono dio a conocer eel costo por la guerra contra Irán se elevó a 29 mil millones de dólares. EFE/CENTCOM

El director financiero interino del Pentágono, Jules Hurst III, que había fijado el gasto en 25 mil millones el pasado 29 de abril

WASHINGTON- El Pentágono cifró este martes en 29 mil millones de dólares el coste de la guerra de Irán, en lo que supone un aumento de unos 4 mil millones más que los reconocidos hace dos semanas.

El director financiero interino del Pentágono, Jules Hurst III, que había fijado el gasto en 25 mil millones el pasado 29 de abril, aseguró durante una audiencia en el Congreso que se está revisando constantemente la cifra.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/inflacion-y-una-economia-en-caida-ponen-a-prueba-la-resistencia-de-iran-ante-guerra-y-el-bloqueo-de-eu-AC20667456

Horas más tarde, en el Senado, el propio interventor matizó que esta cifra de 29 mil millones de dólares no incluye el precio de la reparación de las instalaciones estadounidenses dañadas en los ataques iraníes, por lo que el coste aumentará.

La comparecencia en el Capitolio se produce el mismo día que se ha conocido que el Índice de Precios al Consumo (IPC) de Estados Unidos aumentó en abril hasta el 3.8 % interanual, el nivel más alto desde mayo de 2023 y ligeramente por encima de los pronósticos del mercado, que ya preveían el encarecimiento de la energía por la guerra en Irán.

En ese contexto económico, el secretario de Guerra Pete Hegseth testifica este martes en la Cámara de Representantes y en el Senado sobre la solicitud de presupuesto de 1.5 billones de dólares para el Pentágono para el próximo año, que no incluye la parte separada destinada a cubrir el coste de la guerra que el Congreso lleva semanas esperando.

Tanto demócratas como republicanos exigen al Pentágono que envíe la solicitud de inmediato para poder controlar desde el poder legislativo la evolución de la intervención militar que no ha sido autorizada por el Capitolio.

”El Congreso necesita saber cuánto dinero se requiere para financiar las actividades operacionales, el mantenimiento de los buques desplegados, el reabastecimiento de municiones y equipos perdidos, los costos de combustible y las reparaciones de las instalaciones estadounidenses en la región”, afirmó la congresista demócrata Betty McCollum.

Sin embargo, la entrega detallada del presupuesto no llega y Hegseth no aclaró en su comparecencia cuando se produciría ya que aseguró que presentarían al Congreso lo que consideren “necesario”.

La intervención en el Capitolio se produce cuando el alto el fuego se encuentra en su momento más débil después de que el propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificara de “totalmente inaceptable” la respuesta de Teherán a la propuesta de paz de Washington, de la que se desconocen los detalles.

Trump dijo este martes que no tiene prisa en cerrar un acuerdo de paz con Irán que no cumpla con los objetivos de la guerra lanzada por su país e Israel ya que el bloqueo naval a las costas y puertos iraníes les da ventaja en el diálogo.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Guerras
Presupuesto
El Pentágono

Localizaciones


Estados Unidos

EFE

EFE

Agencia de noticias internacional fundada en Burgos, España el 3 de enero de 1939. Encuentra noticias en español sobre los acontecimientos más relevantes en el mundo en formato texto, fotografía, video y multimedia.

Selección de los editores
Metiendo la pata

Metiendo la pata
true

Rocha Moya, el gobernador narcoterrorista

De acuerdo con la documentación del embarque, su contenido fue declarado como carga de aires acondicionados.

Incauta Marina más de 200 kilos de cocaína en puerto de Manzanillo
Griselda, ahora ex empleada del BBVA, según se dijo, se apoderó de los ahorros de personas de la tercera edad.

Detienen a ex empleada de BBVA por cometer fraude de 12 mdp en NL
Ante el silencio de varios gobiernos sobre el incidente, sigue sin estar claro qué transportaba exactamente el Ursa Major ni cómo se hundió hasta el fondo del mar.

El misterio del ‘barco fantasma’ ruso hundido se intensifica tras las explosiones reportadas mientras transportaba supuestos reactores nucleares a Corea del Norte
“Lo único que me importa cuando hablo de Irán es que no pueden tener un arma nuclear”, continuó Trump. “No pienso en la situación financiera de los estadounidenses. No pienso en nadie. Solo pienso en una cosa: no podemos permitir que Irán tenga un arma nuclear. Eso es todo”.

Trump afirma que no le interesa la situación financiera de EU que solo le importa que Irán no tenga armas nucleares
Talento. Directores, actores y productores de todo el mundo desfilaron por la alfombra roja en una de las citas más importantes del cine internacional.

Festival de Cannes 2026 abre sus puertas entre glamour, polémica y grandes estrenos
La NFL reveló su calendario internacional 2026, con nueve partidos fuera de Estados Unidos y el Vikings vs 49ers como cierre en la Ciudad de México.

Calendario NFL Internacional 2026: Estos son los 9 partidos que se jugarán fuera de Estados Unidos