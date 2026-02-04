Influencer brasileño que defendió la represión migratoria de Trump fue arrestado por ICE

El partidario de Trump, Júnior Peña, afirmó falsamente que los migrantes detenidos, incluidos brasileños, eran “todos delincuentes”

Un influencer de derecha brasileño que afirmó que la ofensiva migratoria de Donald Trump estaba dirigida únicamente a “delincuentes” fue arrestado por agentes del ICE en Nueva Jersey.

Júnior Pena, cuyo nombre completo es Eustáquio da Silva Pena Júnior, declaró su apoyo al presidente de Estados Unidos en un reciente mensaje de video a sus cientos de miles de seguidores en las redes sociales.

“Yo apoyo a Donald Trump, me gusta ese tipo”, anunció el TikToker e Instagrammer sudamericano cuya cuenta pretende mostrar “la realidad de Estados Unidos” desde la perspectiva de un migrante.

En un video anterior, Peña supuestamente instó a los brasileños a mantener la calma y no desesperarse tras los informes de que agentes del ICE estaban deteniendo a migrantes, incluidos brasileños. “Pero son todos unos delincuentes. Todos ellos”, afirmó falsamente sobre los migrantes detenidos.

El sábado, se informó que Peña fue detenido y enviado al centro de detención Delaney Hall en Newark, Nueva Jersey. Un amigo declaró al periódico local Brazilian Times que Peña había sido detenido tras faltar a una audiencia judicial. Su abogado, Andrew Lattarulo, supuestamente intentaba resolver la situación y evitar su traslado a otro estado.

Según se informa, la influencer brasileña vive en Estados Unidos desde 2009 y es oriunda de Belo Horizonte, la capital de Minas Gerais, desde donde una gran cantidad de personas han emigrado a Estados Unidos y Europa.

Peña usa sus redes sociales para hacerse eco de las historias de los migrantes, así como de las voces críticas del presidente izquierdista de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva , y de quienes apoyan al recientemente encarcelado expresidente de extrema derecha Jair Bolsonaro, quien es aliado de Trump.

La comunidad brasileña de Estados Unidos, estimada en 2 millones de personas, se ha visto gravemente afectada por la ofensiva antiinmigrante de Trump: el número de brasileños deportados alcanzó un récord de 2.785 el año pasado, en comparación con 1.640 en 2024.

En un informe reciente sobre la “verdadera cacería humana” que se desarrolla bajo el gobierno de Trump, la revista brasileña Veja advirtió a sus lectores: “Hay una atmósfera de miedo en las calles donde cualquiera que ‘parezca extranjero’ puede ser un blanco... independientemente de su estatus [migratorio]”.

La revista dijo que los inmigrantes brasileños en ciudades como Boston estaban adoptando “tácticas de supervivencia” drásticas, incluyendo no hablar portugués en público y tratar de vestirse como “estadounidenses promedio” cuando salían de sus hogares.

Los brasileños de izquierda acudieron en masa a la cuenta de Instagram de Peña para burlarse de él tras la viralización de la noticia de su detención. “Apoyaste a Trump y al final sufriste las consecuencias”, escribió uno. “Lo que se siembra se cosecha”, publicó otro crítico.

Amigos del influencer publicaron mensajes pidiendo a sus seguidores que oraran.