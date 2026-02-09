Informe de seguridad afirma que Europa debe ser más audaz con el gobierno de Trump

Europa ha llegado a la dolorosa conclusión de que necesita ser más acertiva y más independiente militarmente de una administración estadounidense autoritaria que ya no comparte el compromiso con las normas y valores democráticos liberales, afirma un informe preparado por la Conferencia de Seguridad de Munich.

El informe prepara el escenario para una confrontación ideológica total con la Casa Blanca de Trump en la reunión anual de alto nivel de especialistas en políticas de seguridad, que comienza el viernes.

En un discurso, ahora infame, pronunciado ante la Conferencia de Ministros de Relaciones Exteriores (CMS) del año pasado , el vicepresidente estadounidense, J. D. Vance, afirmó que las élites europeas estaban reprimiendo la libertad de expresión y abriendo las puertas a la migración masiva. Este discurso marcó el momento en que Europa se dio cuenta de que la administración Trump ya no sería un socio comercial y de seguridad fiable.

Desde entonces, los líderes europeos y el equipo de Donald Trump han librado una serie de batallas constantes sobre temas que incluyen la presión de Estados Unidos para obligar a Ucrania a hacer concesiones territoriales a Rusia, las amenazas de Trump de apoderarse de Groenlandia y una serie de medidas proteccionistas estadounidenses que van desde barreras arancelarias a prohibiciones a la inversión extranjera.

La división quedó claramente expuesta en un discurso pronunciado en el Foro Económico Mundial de Davos el mes pasado por el primer ministro canadiense, Mark Carney, quien advirtió sobre una ruptura entre Estados Unidos y sus aliados occidentales.

La evaluación de Vance sobre el declive de Europa se vio reforzada por la última estrategia de seguridad nacional estadounidense, que acusó a los líderes europeos de supervisar la “borradura de la civilización”. Más recientemente, Trump menospreció la valentía con la que los miembros europeos de la OTAN lucharon en Afganistán , comentarios que ofendieron profundamente a los líderes militares europeos.

No se espera que Vance esté en Múnich este año, pero está previsto que asistan el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, y una delegación del Congreso.

Una encuesta encargada para el informe muestra que los europeos están cada vez más dispuestos a operar sin el liderazgo estadounidense y dicen que ya no es necesario.

El informe del MSC acusa a Trump de tener ansias de destrucción y de aliarse con Vladimir Putin. «La mayor parte de Europa observa con creciente preocupación, o incluso horror, la caída de Estados Unidos en un ‘autoritarismo competitivo’, preguntándose cuán resiliente es realmente la democracia estadounidense», afirma el informe.

El informe afirma que Estados Unidos se ha alejado de los principios liberales que han sustentado el orden de posguerra y que Washington podría estar impulsando un orden posestadounidense. «Mientras que quienes defienden las políticas del presidente Trump creen que ‘devolverán la grandeza a Estados Unidos’, sus críticos argumentan que, en esencia, equivalen al ‘suicidio de una superpotencia’», afirma.

Los dirigentes europeos se han dado cuenta de que la dependencia del ejército y de la acomodación estadounidense está llegando a sus límites, añade el informe.

“Recientemente, los europeos tuvieron que reconocer que es casi imposible rechazar acuerdos comerciales que contradicen las reglas del libre comercio o denunciar flagrantes violaciones de la soberanía de otros países si se depende en gran medida de la asistencia militar del país que utiliza tácticas coercitivas y socava las normas vigentes”, afirma. “Para los europeos y algunos de sus socios en el Indopacífico, que durante mucho tiempo han dependido de Washington para la defensa de sus intereses, esta es una constatación particularmente dolorosa”.

El informe del MSC sugiere que los líderes europeos deben adaptarse a las técnicas de la administración Trump y ser más audaces en la toma de decisiones y la comunicación. «Resistir eficazmente a los demoledores requiere mucha más valentía política y pensamiento innovador. Quienes defienden las normas e instituciones internacionales deben ser tan audaces como quienes buscan destruirlas», afirma.

El informe añade que “confiar en comunicados estériles, conferencias predecibles y una diplomacia cautelosa” en un mundo donde los oponentes se han vuelto más despiadados y mucho más innovadores es una receta para el fracaso.

En una era de política demoledora, quienes se quedan de brazos cruzados corren el riesgo constante de quedar sepultados.

Y dada la cantidad de demoliciones que ya se están produciendo, ya no basta con realizar esfuerzos reactivos y a pequeña escala para reconstruir el antiguo statu quo.

Quienes se oponen a la política de destrucción deben fortalecer las estructuras esenciales, diseñar diseños nuevos y más sostenibles y convertirse en constructores audaces.

Hay demasiado en juego. De hecho, todo está en juego. El informe también refuta la afirmación de Vance de que las élites europeas se han convertido en censores autoritarios.

Afirma: “Si bien figuras destacadas de la administración Trump han acusado a la Unión Europea y a gobiernos europeos individuales de censura y a Ucrania de no respetar los valores democráticos, se han abstenido en gran medida de criticar duramente a Moscú, a pesar de la continua represión interna y la agresión internacional de Rusia”.

La nueva estrategia de seguridad nacional de EU ni siquiera incluye una sección dedicada a Rusia. Si bien el gobierno de Biden consideró su apoyo a la autodefensa ucraniana contra la agresión rusa tanto un interés estratégico como un deber moral, Trump y su equipo suelen mostrar una inquietante afinidad con el presidente ruso, Vladímir Putin.