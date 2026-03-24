Crea Sheinbaum grupo para determinar causas de derrame en Golfo de México

En su conferencia de prensa matutina, la mandataria federal detalló que el grupo está compuesto por la Secretaría de Marina, la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Pemex y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA). Además del grupo, se pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) que apoye con peritos.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció la creación de un grupo interdisciplinario para determinar las causas del derrame en el Golfo de México.

Sheinbaum señaló que se sigue movilizando a trabajadores de Petróleos Mexicanos (Pemex) a la zona afectada para llevar a cabo labores de limpieza.

“Ayer estuvo ahí el director de Pemex, me envió una nota de cómo se está haciendo la limpieza, el Secretario de Marina hoy me dio un informe en la mañana de lo que ellos están revisando”, dijo Sheinbaum.

“Hay que decir que se está haciendo la limpieza, incluso se enviaron más trabajadores de Pemex para poder seguir con la limpieza, pero la causa del derrame pues tienen que analizarse de manera interdisciplinaria para realmente conocer y le hemos pedido a la Fiscalía también frente a una denuncia por daño ambiental, que nos ayude con sus peritos para conocer con su propia investigación, evidentemente, este derrame, sus impactos, que está teniendo, etcétera”.

“Entonces ellos se van a reunir hoy, mañana se van a reunir conmigo. De todas maneras en este momento se sigue trabajando desde el primer momento en la zona y atendiendo a los pescadores y pues vamos a dar un informe aquí en la mañana de todo lo que tiene que ver”.

Dijo que hasta el momento no se tiene identificada a la empresa a la que pertenece el buque al que se le atribuye el derrame.

“Todavía no se tiene identificada, hay, digamos, Profepa dice que fue una empresa pero todavía no está totalmente identificada, entonces por eso hice el grupo interdisciplinario para realmente pues conocer y ver si todavía hay alguna fuga o no hay alguna fuga o fue nada más de una sola ocasión”, expresó Sheinbaum.