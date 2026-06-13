Inicia la UE el lunes el primer bloque de negociaciones formales para la adhesión de Ucrania

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    Inicia la UE el lunes el primer bloque de negociaciones formales para la adhesión de Ucrania
    El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, habla con periodistas durante una rueda de prensa conjunta con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte (no aparece en la imagen), en Kiev. AP/Evgeniy Maloletka

Este nuevo paso llega después de que a principios de mes se lograra levantar el veto de Hungría para las negociaciones con Kiev

BRUSELAS- La Unión Europea acordó este viernes abrir el primer bloque de las negociaciones formales para la adhesión de Ucrania y de Moldavia el próximo lunes 15, lo que supone un paso clave en este proceso que requiere la unanimidad de los Veintisiete.

Los Estados miembros alcanzaron una posición común para abrir el primer clúster (bloque temático) sobre las negociaciones con ambos países, en una reunión de los Embajadores Permanentes de la UE celebrada hoy en Bruselas, según informó la Presidencia chipriota de turno.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/que-significa-la-victoria-de-peter-magyar-en-hungria-para-la-ue-y-ucrania-BJ19980573

Este nuevo paso llega después de que a principios de mes se lograra levantar el veto de Hungría para las negociaciones con Kiev, y los contactos con Ucrania y Moldavia comenzarán formalmente en dos conferencias interministeriales previstas para el 15 de junio en Luxemburgo.

Los presidentes del Consejo Europeo, Antonio Costa, y de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, calificaron la decisión de hoy de “paso importante”.

BLOQUE SOBRE LOS FUNDAMENTOS

“En la primera conferencia intergubernamental, que se celebrará el lunes, inauguraremos el bloque sobre los fundamentos; la columna vertebral del proceso de adhesión”, señalaron en un comunicado.

Dicho primer clúster “abarca los valores y principios fundamentales sobre los que se asienta la UE, desde el Estado de Derecho hasta unas instituciones democráticas sólidas”, lo cual “supone un reconocimiento a la determinación, el coraje y el arduo trabajo demostrados por ambos países para impulsar las reformas, incluso ante enormes desafíos”, añadieron.

Costa y Von der Leyen calificaron la ampliación de la UE de “decisión estratégica”, y afirmaron que en mundo “marcado por una creciente incertidumbre”, una Unión Europea más grande “redunda en nuestro interés común”.

Ucrania solicitó su adhesión a la UE en febrero de 2022 a raíz de la invasión de Rusia, se convirtió en país candidato de forma fulgurante en junio de ese año y las negociaciones de adhesión se iniciaron oficialmente en junio de 2024.

Hasta su reciente derrota electoral, el ex primer ministro de Hungría, el ultranacionalista Viktor Orbán, estaba bloqueando la apertura de los seis clústeres o bloques temáticos que organizan los 35 capítulos técnicos de los que consta el proceso de adaptación del país a la legislación europea.

$!El primer ministro británico, Keir Starmer y el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en el número 10 de Downing Street.
El primer ministro británico, Keir Starmer y el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en el número 10 de Downing Street. Alberto Pezzali / AP Photo/Alberto Pezzali

Este paso requiere la unanimidad de los Veintisiete en cada etapa en el camino de una adhesión a la UE.

En los últimos años, Ucrania ha continuado llevando a cabo las reformas acordadas con Bruselas, preocupada especialmente por la situación de la corrupción en el país y por la continuidad del conflicto generado por la invasión rusa en 2022.

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