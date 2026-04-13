¿Qué significa la victoria de Péter Magyar en Hungría para la UE y Ucrania?

Los frecuentes intentos de Orbán por socavar las iniciativas de acción colectiva de la UE —por no mencionar su defensa a ultranza de la «democracia iliberal» en la que se convirtió Hungría durante su mandato— exasperaron e indignaron a la Comisión Europea.

La contundente victoria electoral de Péter Magyar pone fin a 16 años de gobierno populista de derecha bajo el mandato de Viktor Orbán. Sin embargo, es probable que las repercusiones de este triunfo se sientan mucho más allá de las fronteras de Hungría , desde Bruselas hasta Moscú y desde Kiev hasta Washington.

Su veto a un préstamo masivo de la UE a Ucrania y su estrategia de retrasar, y en ocasiones oponerse, a las sanciones de la UE contra Rusia, dejaron al bloque con una imagen de impotencia y división.

Mientras tanto, su desprecio por las normas democráticas, su incapacidad para combatir la corrupción, su desdén por el estado de derecho y su represión contra los medios de comunicación llevaron a la comisión a suspender miles de millones de euros en financiación a Hungría.

Por su parte, Magyar ha prometido reparar la tensa relación de Hungría con el bloque y abordar muchas de sus preocupaciones.

En un discurso pronunciado el lunes por la mañana, se comprometió a trabajar por “una Hungría libre, europea, próspera y compasiva”.

Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, dejó clara su satisfacción por el resultado electoral —y su esperanza de reanudar las relaciones con Hungría— en una publicación en X. «Hungría ha elegido Europa», escribió.

«Europa siempre ha elegido Hungría. Juntos somos más fuertes. Un país retoma su camino europeo. La Unión se fortalece».

¿Y qué hay de Rusia y Ucrania?

El predecesor de Magyar no ocultó su cercanía a Moscú. Orbán no solo continuó comprando petróleo y gas rusos —y reuniéndose con Vladimir Putin tras la invasión rusa de Ucrania en 2022—, sino que también bloqueó un préstamo vital de la UE de 90.000 millones de euros (78.000 millones de libras) destinado a Ucrania para ayuda militar y apoyo gubernamental urgentes.

Informes recientes de los medios de comunicación también sugieren que Budapest compartió información confidencial de la UE con el Kremlin, lo que provocó una mayor indignación por parte de la UE.

Por el momento, la postura de Magyar sobre Ucrania se asemeja a la de Orbán: el nuevo primer ministro ha declarado que mantendrá la oposición de Hungría al envío de armas al país y a la rápida entrada de Kiev en la UE.

Sin embargo, el nuevo gobierno bien podría optar por una postura más conciliadora, abandonando su oposición al préstamo de la UE de 90.000 millones de euros; dado su declarado objetivo de recomponer las relaciones, parece improbable que Magyar ejerza el derecho de veto con la misma libertad que su predecesor.

El Kremlin ha manifestado su deseo de “continuar los contactos pragmáticos con el nuevo liderazgo”, mientras que el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, afirmó que su país está “dispuesto a celebrar reuniones y a realizar un trabajo constructivo conjunto en beneficio de ambas naciones, así como de la paz, la seguridad y la estabilidad en Europa”.

¿Qué efecto tendrá la derrota de Orbán en los partidos de derecha y ultraderecha en Europa?

La defensa vehemente y agresiva que hizo el primer ministro saliente de los valores familiares cristianos tradicionales lo convirtió en una figura enormemente popular e influyente para sus contemporáneos de derecha y extrema derecha.

Mientras que sus críticos lo consideraban iliberal, intolerante y profundamente antidemocrático, sus admiradores se regocijaban con su desprecio por muchos de los valores más apreciados en la mayoría de los países de la UE.

La partida de Orbán los ha dejado de luto por un símbolo muy querido.

La líder de la extrema derecha francesa, Marine Le Pen, afirmó que Orbán había “defendido la libertad y la soberanía de Hungría con valentía y determinación”, mientras que la pragmática primera ministra italiana, Giorgia Meloni, felicitó a los húngaros, pero también agradeció a Orbán la “intensa colaboración durante estos años”.

Santiago Abascal, líder del partido de extrema derecha español Vox, fue menos moderado.

“Hungría era la única nación europea a salvo de la invasión islamista”, escribió en X el domingo por la noche.

“La derrota de Víctor Orbán pone eso en peligro. Orbán deja una Hungría mucho mejor que la que heredó. Y deja una profunda huella en todas las fuerzas patrióticas de Europa”.

¿Y en qué situación quedan Trump y Estados Unidos?

La derrota de Orbán también supondrá un duro golpe para Donald Trump, su administración y el movimiento MAGA. Como señaló en su momento Steve Bannon, antiguo asesor de Trump, Orbán era “el Trump antes de Trump”: un modelo engañoso y unipersonal de política autoritaria e intransigente.

El presidente estadounidense había respaldado repetidamente a Orbán y prometió, hace tres días, que traería el «poder económico» de Estados Unidos al país si Orbán resultaba reelegido.

La importancia política e ideológica de Orbán para Trump quedó aún más patente con la visita del vicepresidente estadounidense, JD Vance, la semana pasada.

“Teníamos que demostrar que, en realidad, hay muchos amigos en todo el mundo que reconocen que Viktor y su gobierno están haciendo un buen trabajo y que son socios importantes para la paz”, declaró Vance, intentando desestimar las acusaciones de injerencia electoral estadounidense.

La magnitud de la victoria de Magyar ya ha llevado a algunos sectores de la derecha europea a plantearse si el apoyo de Trump podría ser, en realidad, su sentencia de muerte.

El ministro de Defensa belga, Theo Francken, calificó el respaldo de Vance como «una jugada de campaña realmente estúpida» , y añadió: «Soy un político de derechas y creo que la extrema derecha está siendo muy tonta. Y que los Magyar deberían dejar de hacer campaña internacionalmente porque todo lo que apoyan pierde las elecciones. Plomo en lugar de oro. La mejor publicidad para la izquierda. Una locura».