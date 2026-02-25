Inundaciones arrasan en Brasil; dejan 40 muertos y 30 desaparecidos

JUIZ DE FORA.- El número de víctimas fatales aumentó a 40 en el estado de Minas Gerais, luego de las inundaciones registradas en el sureste de Brasil.

Además unas 30 personas seguían desaparecidas y más de 3 mil residentes tuvieron que abandonar sus hogares hasta la mañana del miércoles, según el cuerpo de bomberos de Minas Gerais.

Por su parte el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo que se han desplegado fuerzas de seguridad en misiones de rescate y que están brindando asistencia inmediata a la población afectada por la lluvia.

También indicó que se enviaron equipos de atención médica a la región, que se encuentra cerca de colinas, valles y laderas.

Tras las inundaciones las calles de Juiz de Fora, una ciudad de 560 mil habitantes, estaban cubiertas de lodo mientras las autoridades temían más deslaves.

En Juiz de Fora y en la ciudad de Uba con 107 mil habitantes, se suspendieron las clases en ambas ciudades.

La alcaldía de Juiz de Fora señaló en un comunicado que unas 600 familias que viven en zonas de riesgo serán reubicadas en escuelas locales habilitadas como refugios improvisados y que la ciudad registró el doble de la lluvia prevista para febrero.

La alcaldesa Margarida Salomão afirmó que se habían reportado al menos 20 deslizamientos de tierra desde que comenzó la lluvia torrencial el lunes por la noche.

Entre los fallecidos estaba Bernardo Lopes Dutra, de 11 años, después de que la lluvia provocó el derrumbe de su casa.

“Es una tragedia que nadie esperaba”, dijo su padre, Ricardo Dutra, en el funeral en Juiz de Fora. Describió a Bernardo como “un niño con un gran corazón que, a su manera, tocó a todos a su alrededor”. La esposa y la hija de Dutra seguían en un hospital.