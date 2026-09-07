Investigan accidente de un avión de carga de Amazon que dejó 5 muertos en el aeropuerto de Miami

MIAMI. — Los investigadores federales que examinan por qué un avión de carga de Amazon se salió a toda velocidad de una pista del Aeropuerto Internacional de Miami y chocó contra vehículos, matando al menos a cinco personas, probablemente se centrarán en un momento crucial del aterrizaje: si el avión tocó tierra demasiado tarde como para detenerse de forma segura.

Un video del aterrizaje del domingo parece mostrar al Boeing 767 permaneciendo en el aire bien avanzado sobre la pista antes de tocar tierra.

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Expertos en aviación dijeron que los investigadores buscarán determinar exactamente dónde aterrizó el avión y, si fue más allá de la zona normal de aterrizaje, por qué los pilotos no abortaron el aterrizaje y dieron la vuelta para intentarlo de nuevo.

Los investigadores también examinarán la velocidad y el frenado del avión, las condiciones meteorológicas y del viento, la condición mecánica de la aeronave y otros factores que podrían haber contribuido a la mortal salida de pista.

La aeronave se pasó del final de la pista alrededor de las 2 de la tarde del domingo tras llegar desde San Juan, Puerto Rico, y arrolló una vía utilizada por trabajadores de almacenes y otros negocios que rodean el aeropuerto.

El accidente, que provocó una densa columna de humo negro, atrapó al piloto y al copiloto en la cabina y a algunos ocupantes en automóviles, indicó el jefe de Bomberos y Rescate de Miami-Dade, Ray Jadallah.

La agencia señaló que los equipos también tuvieron que liberar a una persona que estaba atrapada debajo de un vehículo. No está claro hasta ahora si los pilotos están entre los fallecidos.

Entre los factores que los investigadores probablemente consideren está si el avión voló demasiado antes de tocar tierra, dijeron expertos. Por lo general, la zona de aterrizaje se encuentra dentro de los primeros 3.000 pies (914 metros) de una pista.

El experto en seguridad aérea Steve Arroyo explicó que, si fue más allá de esa zona, el avión debió abortar el aterrizaje y dar la vuelta para intentarlo de nuevo.

Mary Schiavo, piloto y exinspectora general del Departamento de Transporte, comentó que un video publicado en internet muestra al avión de Amazon flotando sobre la pista durante un periodo prolongado sin elevar la nariz para forzar que el tren de aterrizaje principal tocara el suelo.

No llovía en ese momento, pero se cernían nubes oscuras de tormenta y se reportaron vientos fuertes. Schiavo señaló que, si el avión tenía viento de cola, eso podría haber contribuido a que flotara más abajo en la pista.

“Un viento de cola sin duda agravaría tus problemas si ya has cedido una buena parte de la pista por no tocar tierra y aterrizar de inmediato”, afirmó Schiavo.

El aeropuerto de Miami no está equipado con sistemas de detención que, según la FAA, se han instalado en más de 120 aeropuertos de todo el país para detener de forma segura a los aviones que se pasan del final de una pista.

La FAA estima que esos lechos de material liviano y triturable al final de una pista han ayudado a salvar al menos 497 vidas a bordo de aviones que se salieron de las pistas.

El accidente detuvo los vuelos en el concurrido núcleo de transportes durante gran parte de la tarde. El departamento indicó que unos 200 efectivos de emergencia respondieron y encontraron el avión con intensas llamas y humo debido a un complejo incendio en el compartimento del motor.

Los bomberos utilizaron espuma de unidades especializadas de extinción de incendios aeroportuarios para apagar el fuego, y horas después los equipos aún lidiaban con una fuga de combustible en el avión.

Las imágenes mostraron que el avión de Prime Air quedó detenido junto a una carretera cerca de dos camiones semirremolque. La aeronave parecía estar apoyada sobre su panza y se mantenía en gran medida intacta pese al incendio.

El vuelo era operado por 21 Air, una aerolínea de carga con sede en Carolina del Norte. El Boeing 767, de 32 años, fue construido originalmente para transportar pasajeros y voló para varias aerolíneas durante más de dos décadas antes de ser convertido en avión de carga en 2015, según el sitio de seguimiento de vuelos Flightradar24.

Schiavo indicó que la NTSB también examinará de cerca el historial de mantenimiento de este avión, en particular porque tiene antecedentes de propiedad extranjera en el pasado, incluida la de una empresa rusa.

Más de 160 vuelos fueron cancelados y casi 325 se retrasaron hasta la noche del domingo, según FlightAware, un sitio web que rastrea interrupciones de vuelos. Funcionarios del Aeropuerto Internacional de Orlando, a más de 320 km (200 millas) al norte de Miami, señalaron que algunos vuelos fueron desviados allí.